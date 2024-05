Bocciu, în cantonamentul lui Rapid înainte de derby-ul cu FCSB! A discutat cu jucătorii după ce a ieșit din închisoare - Antena Sport

„Nu am avut un play-off bun, am luat un singur punct şi este o ruşine pentru noi şi pentru fanii care fac şi 7 ore pentru a ne susţine la stadion. Ei ne susţin mereu şi noi nu jucăm aşa cum ar vrea, iar pentru ei este normal să reacţioneze aşa.

(n.r. Despre derby-ul cu FCSB) Pentru noi este mai mult decât un derby fiindcă nu am avut un parcurs bun în acest play-off, aşa că trebuie să încheiem acest sezon într-un mod cât mai bun, cu o victorie.

Trebuie avem personalitate fiindcă pentru mine, şi cred că pentru toţi cei din club, este o ruşine să fim aici. Trebuie să arătăm că acest play-off a fost unul prost însă noi suntem jucători buni şi o echipă bună.

Noi eram foarte bine la antrenamente şi am intrat pe tere cu dorinţa de a câştiga, însă, din păcate, la unele meciuri am jucat foarte slab, dar noi nu suntem aşa. Cred că am fi avut nevoie de mai multă motivaţie. Nu ştiu! Pentru că nu putem explica de ce am fost aţa. Am meritat să pierdem unele meciuri, dar la unele meciuri nu neapărat să ţtigăm, dar cred că în unele am avut şi ghinion. Dar pe unele le-am pierdut pe greşelile noastre”, a spus Jayson Papeau, la orangesport.ro.