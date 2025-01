Liviu Ciobotariu a dat cărțile pe față după transferul fiului său la Rapid: „Alegerea i-a aparținut, în totalitate, lui” - Antena Sport

Denis și Liviu Ciobotariu / Profimedia Liviu Ciobotariu nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față despre transferul fiului său la Rapid. Denis Ciobotariu a ajuns în Giulești în această iarnă de la Sepsi și a debutat deja în lotul condus de Marius Șumudică. Fostul antrenor de la FC Botoșani a vorbit despre decizia luată de fiul său, dar și despre sfatul pe care i l-a dat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că este mândru de fiul său și consideră că transferul la Rapid va fi un pas înainte pentru Denis. Ce spune Liviu Ciobotariu despre transferul fiului său la Rapid Liviu Ciobotariu a vorbit despre Denis și despre modul în care acesta a reușit să se impună în fotbalul românesc, subliniind că succesul său nu a fost influențat de presiunea sa ca părinte, care nu l-a împins din spate în cariera sa. Ciobi l-a avut ca fotbalist pe vremea când era antrenor la Sepsi și FC Voluntari. „Mă bucură acest transfer. Alegerea i-a aparținut, în totalitate, lui Denis. E adevărat că m-a întrebat, în mare parte, despre situația în care era el, înainte să semneze cu Rapid. Eu i-am spus că ar fi un pas înainte pentru el. Eu spun că da. Pentru că, din punctul meu de vedere, Rapid o să fie o echipă foarte puternică. Deja se văd investițiile domnului Șucu. Mă refer la transferuri, la infrastructura pe care a îmbunătățit-o la Rapid. Eu cred că, pe viitor, Rapid va deveni o forță în România. Nu că n-ar fi fost, în trecut. Doar că, înainte, era o formație foarte iubită, cu tradiție, mediatizată. Dar acum, eu cred că va trece la un nivel superior și pentru că are o stabilitate financiară pe care nu o avea până la venirea domnului Șucu. Și de asta mă bucur că Denis a ajuns aici”, a declarat Liviu Ciobotariu, pentru sport.ro. Reclamă

Reclamă

Cum a ajuns Denis Ciobotariu să fie fotbalist

De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că dorința de a deveni fotbalist i-a aparținut în totalitate lui Denis. În tinerețe, Ciobi a evoluat ca fotbalist la FC Național, între 1989-1998, după care, pe rând, a trecut pe la Pandurii, Dinamo, Standard Liege, Mons, Antwerp (toate din Belgia) și, din nou, Dinamo.

„Dorința lui de a deveni fotbalist și de a mă depăși, de a depăși ce am făcut eu. Dacă te uiți în palmaresul lui, Denis are deja șapte trofee câștigate cu CFR Cluj și Sepsi. Ceea ce e foarte bine pentru un jucător la vârsta lui. Aceste trofee reprezintă cartea de vizită a fotbalistului. Denis a avut această determinare, de când s-a apucat de fotbal și pentru că juca sub numele de Ciobotariu. La început, toată lumea spunea: „E băiatul lui Liviu Ciobotariu“. Ceea ce l-a ambiționat să reușească, să-și facă propriul nume în fotbal.

Eu mi-am spus așa: dacă Denis, copilul meu, va merita să ajungă fotbalist și să joace la nivelul primei ligi, atunci trebuie să facă asta pe cont propriu, fără intervenția mea. Niciodată n-am vorbit cu niciun antrenor, cu niciun președinte de club! Niciodată n-am intervenit… nici măcar atunci când el n-a jucat sau n-a fost în lot. Deloc! ”, a mai spus Ciobi despre fiul său.

Reclamă