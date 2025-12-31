Presa din America anunță suma pe care se face transferul lui Louis Munteanu - Antena Sport

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a intrat pe ultima sută de metri și se anunță să fie cel mai mare din istoria clubului american.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Statele Unite ale Americii a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic notează că este vorba despre o sumă fixă de 7 milioane de dolari, care poate crește până la 10 milioane prin bonusuri, în funcție de performanțele atacantului.

Dacă mutarea se va concretiza, aceasta ar deveni cea mai scumpă din istoria clubului din MLS, depășind transferul lui Christian Benteke de la Crystal Palace, realizat în 2022 pentru 5,5 milioane de dolari.

Interesul celor de la DC United pentru Louis Munteanu durează de câteva luni. Antrenorul elvețian Rene Weiler a fost chiar prezent în Gruia, la partida dintre CFR și Rapid, câștigată de clujeni cu 3-0, meci în care Louis Munteanu a reușit două pase decisive.