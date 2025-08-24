Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 18:55

Louis Munteanu / Profimedia

Louis Munteanu nu a jucat în meciul Oţelul Galaţi – CFR Cluj, câştigat de moldoveni cu 4-1. A fost o nouă umilinţă pentru ardeleni, după cea din Suedia, când Hacken s-a impus cu 7-2 în manşa tur a play-off-ului Conference League.

Pentru meciul cu Oţelul Galaţi, Louis Munteanu nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve. Se pare că relaţia dintre atacant şi conducere este una tensionată.

Louis Munteanu vrea să plece de la CFR Cluj!

Potrivit fanatik.ro, Louis Muntenau i-a anunţat pe cei din conducerea clubului că nu va mai juca până când nu se va transfera. Vara aceasta s-a discutat intens despre un posibil transfer al internaţionalului român, iar patronul Neluţu Varga nu s-a ferit să vorbească despre sumele mari pe care le-a refuzat.

Se pare că Louis Munuteanu s-ar fi săturat să aştepte, iar umilinţa din Suedia nu a ajutat. Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că atacantul s-a întors în România de unul singur şi nu a făcut deplasarea cu echipa. Dacă jucătorii de la CFR s-au întors la Cluj, Munteanu ar fi ajuns la Bucureşti după meciul din Conference League.

Nu doar subiectul transferului este invocat de Louis Munteanu. Atacantul ar mai fi nemulţumit şi de faptul că nu a încasat toţi banii de la CFR Cluj şi se simte minţit de conducere.

Scouterii de la Olympiacos ar fi fost prezenţi la meciul cu Hacken

Potrivit fanatik.ro, scouterii celor de la Olympiacos au fost prezenţi la meciul din Suedia, iar Cristi Balaj a confirmat acest lucru:

“Este importantă vânzarea lui, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”, a declarat preşedintele celor de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior.

Rămâne de văzut dacă Olympiacos îl va transfera pe Louis Munteanu şi ce sumă va încasa CFR Cluj pentru acesta. Neluţu Varga, patronul clujenilor, speră să doboare recordul din Liga 1, deţinut de transferul lui Dennis Man la Parma. În 2021, FCSB primea 11 milioane de euro pentru fostul jucător de la UTA Arad.

