Scandal imens în Serie A! Lazio, în "silenzio stampa" după o decizie controversată: "Imaginile vorbesc" - Antena Sport

Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc”

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 9:41

Momentul din AC Milan - Lazio în care se așteaptă decizia arbitrului / Profimedia

Derby-ul din Serie A dintre AC Milan și Lazio nu a fost unul lipsit de tensiuni imense, cel mai controversat moment petrecându-se chiar în prelungirile meciului. La scorul de 1-0 pentru “diavolii roșii”, formația lui Maurizio Sarri a cerut un penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Pavlovic, însă centralul Giuseppe Collu le-a refuzat lovitura de la 11 metri, o decizie ce a declanșat un scandal uriaș.

Capitolinii au ales să nu dea interviuri sau să meargă la conferința de presă, iar singura reacție din partea clubului a venit în miez de noapte, când au postat reluarea fazei controversate. “Regretăm că nu am putut veni la conferința de presă, dar imaginile vorbesc de la sine în această seară“, a scris Lazio pe rețelele sociale.

Ce s-a întâmplat mai exact pe final la AC Milan – Lazio?

În minutul 95 al duelului de pe San Siro, chiar când prelungirile urmau să expire, Lazio căuta egalarea după golul înscris în minutul 51 de Rafael Leao. Tavares a centrat din banda stângă, Romagnoli a șutat din voleu, iar balonul l-a lovit în cot pe Pavlovic, care se afla în duel cu Marusic.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, fiind înconjurat de fotbaliștii lui Sarri care protestau, după care a fost chemat la VAR. Până să ajungă la monitor, Collu a fost nevoit să calmeze spiritele, acordându-i și un cartonaș roșu lui Massimiliano Allegri.

După mai multe probleme cu ambele bănci tehnice, Collu s-a dus la monitor, a avut nevoie de peste un minut pentru a se decide, iar în momentul în care a deliberat în fața întregului stadion a spus: “Mâna lui Pavlovic nu e într-o poziție naturală, dar înainte de asta, a fost comis un fault asupra aceluiași apărător“, potrivit gazzetta.it.

Faza controversată de la AC Milan – Lazio poate fi văzută aici

Astfel, momentul în care Marusic l-a ținut pe Pavlovic a fost sancționat, iar Lazio nu a primit lovitura de la 11 metri, o decizie care a stârnit controverse imense în tabăra capitolină. Duelul s-a încheiat în cele din urmă în minutul 104, iar AC Milan a urcat provizoriu pe poziția de lider în Serie A.

