România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial - Antena Sport

România a obţinut matematic calificarea în grupa principală a Campionatului Mondial, după ce a obţinut două victorii, cu Croaţia şi Japonia. În aşteptarea duelului cu favorita grupei, Danemarca, tricolorele ştiu deja două adversare din grupa principală.
Grupa A preliminară se împerechează cu Grupa B, formând grupa principală 1, unde ajung primele trei clasate din grupele menţionate mai sus. România are deja 4 puncte, la fel ca Danemarca. Ultima echipa din grupa noastră va fi stabilită după meciul dintre Japonia şi Croaţia.
România va juca cu Elveţia şi Ungaria în grupa principală 1
Din grupa preliminară B, au ajuns deja în grupa principală 1 Ungaria şi Elveţia, acestea fiind primele două adversare ale echipei lui Ovidiu Mihăilă. Ultima echipă care va veni din grupa B va fi câştigătoarea meciului dintre Senegal şi Iran.
Vom avea patru grupe principale şi primele două echipe clasate vor merge în sferturi. România va intra, cel mai probabil cu 2 puncte în grupa principală, dacă nu va da peste cap calculele specialiştilor în partida cu Danemarca.
Tricolorele vor avea ultima dispută din grupa A luni, chiar de Ziua Naţională, cu Danemarca. Din staful echipei nordice face parte şi Bojana Popovic, care a semnat cu campioana CSM Bucureşti.
România, 4 medalii la CM
Turneul final se desfăşoară până în 14 decembrie, în Dortmund, Stuttgart, Trier (Germania), respectiv ‘s-Hertogenbosch şi Rotterdam (Olanda). Sferturile de finală vor avea loc în Dortmund şi Rotterdam, în al doilea oraş fiind programate şi fazele finale.
Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.
Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.
În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.
