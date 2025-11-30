România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial - Antena Sport

România a obţinut matematic calificarea în grupa principală a Campionatului Mondial, după ce a obţinut două victorii, cu Croaţia şi Japonia. În aşteptarea duelului cu favorita grupei, Danemarca, tricolorele ştiu deja două adversare din grupa principală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grupa A preliminară se împerechează cu Grupa B, formând grupa principală 1, unde ajung primele trei clasate din grupele menţionate mai sus. România are deja 4 puncte, la fel ca Danemarca. Ultima echipa din grupa noastră va fi stabilită după meciul dintre Japonia şi Croaţia.

România va juca cu Elveţia şi Ungaria în grupa principală 1

Din grupa preliminară B, au ajuns deja în grupa principală 1 Ungaria şi Elveţia, acestea fiind primele două adversare ale echipei lui Ovidiu Mihăilă. Ultima echipă care va veni din grupa B va fi câştigătoarea meciului dintre Senegal şi Iran.

Vom avea patru grupe principale şi primele două echipe clasate vor merge în sferturi. România va intra, cel mai probabil cu 2 puncte în grupa principală, dacă nu va da peste cap calculele specialiştilor în partida cu Danemarca.

Tricolorele vor avea ultima dispută din grupa A luni, chiar de Ziua Naţională, cu Danemarca. Din staful echipei nordice face parte şi Bojana Popovic, care a semnat cu campioana CSM Bucureşti.