Motivul pentru care Louis Munteanu nu este în lot pentru meciul Oţelul - CFR Cluj - Antena Sport

Louis Munteanu nu se află în lotul celor de la CFR Cluj, pentru meciul cu Oţelul Galaţi. Formaţia din Gruia dispută primul meci după umilinţa suferită în Suedia, în faţa celor de la Hacken. CFR Cluj a pierdut manşa tur din play-off-ul Conference League, scor 2-7.
În urma acestui meci, Dan Petrescu şi-a dat demisia. În locul său a revenit Andrea Mandorlini, antrenor care a mai pregătit-o pe CFR Cluj în alte două rânduri.
Foarte aproape de plecarea de la CFR Cluj este şi Louis Munteanu. Toată vara s-a vorbit despre un eventual transfer al internaţionalului român, iar şansele ca acesta să plece după umilinţa suferită de CFR Cluj sunt din ce în ce mai mari.
Potrivit fanatik.ro, scouterii celor de la Olympiacos au fost prezenţi la meciul din Suedia, iar Cristi Balaj a confirmat acest lucru:
“Este importantă vânzarea lui, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”, a declarat preşedintele celor de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior.
Rămâne de văzut dacă Olympiacos îl va transfera pe Louis Munteanu şi ce sumă va încasa CFR Cluj pentru acesta. Neluţu Varga, patronul clujenilor, speră să doboare recordul din Liga 1, deţinut de transferul lui Dennis Man la Parma. În 2021, FCSB primea 11 milioane de euro pentru fostul jucător de la UTA Arad.
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) îl înlocuieşte pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj, după demisia antrenorului român. Este al treilea mandat al italianului pe banca echipei din Gruia. Mandorlini a fost şi consultant pentru CFR Cluj.
