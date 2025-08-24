Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul pentru care Louis Munteanu nu este în lot pentru meciul Oţelul - CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Motivul pentru care Louis Munteanu nu este în lot pentru meciul Oţelul – CFR Cluj

Motivul pentru care Louis Munteanu nu este în lot pentru meciul Oţelul – CFR Cluj

Publicat: 24 august 2025, 16:35

Comentarii
Motivul pentru care Louis Munteanu nu este în lot pentru meciul Oţelul – CFR Cluj

Louis Munteanu / Sport Pictures

Louis Munteanu nu se află în lotul celor de la CFR Cluj, pentru meciul cu Oţelul Galaţi. Formaţia din Gruia dispută primul meci după umilinţa suferită în Suedia, în faţa celor de la Hacken. CFR Cluj a pierdut manşa tur din play-off-ul Conference League, scor 2-7.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui meci, Dan Petrescu şi-a dat demisia. În locul său a revenit Andrea Mandorlini, antrenor care a mai pregătit-o pe CFR Cluj în alte două rânduri.

Louis Munteanu nu este în lotul lui CFR Cluj pentru meciul cu Oţelul Galaţi

Foarte aproape de plecarea de la CFR Cluj este şi Louis Munteanu. Toată vara s-a vorbit despre un eventual transfer al internaţionalului român, iar şansele ca acesta să plece după umilinţa suferită de CFR Cluj sunt din ce în ce mai mari.

Potrivit fanatik.ro, scouterii celor de la Olympiacos au fost prezenţi la meciul din Suedia, iar Cristi Balaj a confirmat acest lucru:

“Este importantă vânzarea lui, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”, a declarat preşedintele celor de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior.

Reclamă
Reclamă

Rămâne de văzut dacă Olympiacos îl va transfera pe Louis Munteanu şi ce sumă va încasa CFR Cluj pentru acesta. Neluţu Varga, patronul clujenilor, speră să doboare recordul din Liga 1, deţinut de transferul lui Dennis Man la Parma. În 2021, FCSB primea 11 milioane de euro pentru fostul jucător de la UTA Arad.

OFICIAL | Andrea Mandorlini l-a înlocuit pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) îl înlocuieşte pe Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj, după demisia antrenorului român. Este al treilea mandat al italianului pe banca echipei din Gruia. Mandorlini a fost şi consultant pentru CFR Cluj.

“Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

CFR-iști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta, de fapt
Fanatik.ro
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta, de fapt
18:27
LIVE SCOREUniversitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
18:24
Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter
18:23
Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj
18:07
Oţelul – CFR Cluj 4-1. O nouă umilinţă pentru ardeleni. Patrick a reuşit un hat-trick
18:02
„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante – Barcelona
17:44
Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori!
Vezi toate știrile
1 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 2 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 3 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 4 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 5 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 6 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
Citește și
Cele mai citite
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani