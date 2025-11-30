"Noi am scris la LPF". Un nou club din Liga 1 se revoltă împotriva "Legii Novak" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 9:10

Jucătorii de la Dinamo și Oțelul intrând pe teren înainte de meciul direct / Sport Pictures

Fotbalul românesc este pe cale să sufere o modificare majoră, după ce “Legea Novak”, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, a fost aprobată în Camera Deputaților. Nu toate echipele din România se bucură de această schimbare care urmează să se producă, iar printre ele se numără și Oțelul Galați, care a anunțat că s-a sesizat către Liga Profesionistă de Fotbal.

Moldovenii se află astfel de partea formațiilor care nu sunt de acord cu legea care mai are nevoie de un singur pas pentru a intra în vigoare, și anume promulgarea de către președintele României, Nicușor Dan. Prin vocea președintelui Cristi Munteanu, Oțelul a transmis că modificarea adusă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000 poate dăuna enorm clubului său, prin prisma stragegiei pe care o are echipa.

Oțelul consideră “Legea Novak” drept dăunătoare

Conducătorul campioanei din 2011 a declarat că formația pe care o prezidează se bazează pe vânzarea de jucători străini, dând exemplul lui Juri Cisotti, ajuns la FCSB iarna trecută. În plus, Munteanu a menționat că “Legea Novak” încearcă să creeze o valoare artificială în dreptul unui jucător român care nu este de calitate.

Noi am scris la LPF. Consider că e o lege neinspirată. Competiția nu va mai fi aceeași. Fiecare club are strategia lui. Trebuie să formăm jucători și să-i vindem pentru a supraviețui.

Avem unul dintre cele mai mici bugete din țară. Strategia noastră e după modelul Cisotti. Gândește-te că este singura strategie să te bați cu echipele mari. Dai o valoare jucătorului român pe care nu o au“, a spus Munteanu, potrivit digisport.ro.

Oțelul are 13 străini în lot, iar la ultimul meci disputat în campionat, cel cu Dinamo, a folosit trei români. Laszlo Balint chiar a primit o întrebare legată de “Legea Novak” și a fost reținut, bazându-se pe faptul că modificarea nu a fost încă promulgată de Nicușor Dan. Pe lângă formația din Moldova, un alt club care s-a arătat nemulțumit de “Legea Novak” a fost Rapid, Victor Angelescu fiind cel care a comentat negativ despre ea.

