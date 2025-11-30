"Se poate da Louis Munteanu pe 10 milioane de euro?". Cristi Balaj nu a stat pe gânduri - Antena Sport

Cristi Balaj a vorbit despre Louis Munteanu și posibilitatea ca atacantul de la CFR Cluj să plece de la echipa din Gruia pe suma cerută de patronul Neluțu Varga. Prezent la meciul demonstrativ al cărui protagonist a fost Ronaldinho, fostul arbitru și președinte al ardelenilor a analizat situația jucătorului de 23 de ani.

Balaj a oferit declarații legate de cum a ratat Munteanu transferul în perioada de mercato de vară, după care a ținut să îl laude pe golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1. Întrebat de reporterul Antena Sport dacă atacantul din Gruia poate să fie vândut pe 10 milioane de euro, suma cerută de Neluțu Varga, fostul arbitru s-a arătat convins că un club ar putea da banii respectivi pe fotbalist.

Cristi Balaj vede plauzibil transferul lui Munteanu pe 10 milioane de euro

“Au fost oferte concrete, finanțatorul a decis, pentru că el s-a implicat direct, că ofertele nu sunt suficiente și având valoarea pe care o are Louis Munteanu, fusese golgheterul României anul trecut cu foarte multe realizări, campionat european de Under-21 cu participarea pe care a avut-o, a și dat gol.

Acum nu cunosc situația, știu doar că Louis Munteanu este un jucător foarte, foarte valoros, credeți-mă. (n.r. despre zvonurile legate de venirea la FCSB) El poate să joace oriunde, este un jucător de calitate, are și sensibilitatea lui, dar maschează, în spatele seriozității pe care o are…

Această seriozitate creează niște idei preconcepute greșite, cum că ar fi arogant, îngâmfat, nicidecum. Este un băiat sensibil care e supărat că nu a prins un transfer internațional și care știe că doar dacă se pregătește și va juca foarte bine va ajunge la o echipă mare.