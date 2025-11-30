Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens - Antena Sport

Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens

Eugen Voicu, unul dintre acționarii clubului Dinamo, a acordat un interviu în care a analizat situația financiară a clubului alb-roșu și a menționat care este bugetul la care visează. Omul de afaceri crede că echipa aflată în prezent pe locul 2 în Liga 1 poate ajunge la 20 de milioane de euro, însă un factor extrem de important ar urma să fie reprezentat de noul stadion.

Dinamo se află într-o situație foarte bună pe plan sportiv, fiind în drumul spre o nouă calificare în play-off-ul Ligii 1, iar conducerea clubului are obiective mărețe și pe plan financiar. Eugen Voicu a dezvăluit într-un interviu că echipa poate ajunge în doi ani de la inaugurarea noului stadion la bugetul imens de 20 de milioane de euro.

Dinamo are planuri mari de ordin financiar

Acționarul “câinilor roșii” a precizat însă că arena la care visează suporterii echipei trebuie să îndeplinească anumite condiții esențiale, astfel încât clubul să adune banii respectivi. În plus, Voicu a catalogat fotbalul drept un busines și a punctat că fără această menalitate, performanța e greu de realizat.

“Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo. Noi ne gândim că în 3-4 ani şi doar cu un stadion nou, bine făcut, bine proiectat, deoarece contează foarte mult câte loje are stadionul şi ce posibilităţi de divertisment oferă, pe lângă meciul de fotbal în sine.

Putem ajunge la 20 de milioane în primii 2 ani de la inaugurarea stadionului. 100% (n.r. fotbalul este un business). Deci dacă nu-l tratezi ca pe un business, nu cred că poţi să obţii performanţa“, a spus acționarul de la Dinamo, potrivit zf.ro.