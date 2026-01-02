Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului - Antena Sport

Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare.

Şoferul, care a fost uşor rănit, „se află în prezent în arest preventiv în legătură cu accidentul lui Anthony Joshua”, a declarat Oluseyi Babaseyi, de la poliţia statului Ogun.

Şoferul care conducea maşina în care se afla Anthony Joshua a fost arestat preventiv

„Ancheta este în curs”, a continuat el, subliniind caracterul „confidenţial” al investigaţiilor, fără a preciza dacă şoferul va fi urmărit penal.

Luni, bărbatul conducea maşina în care se aflau Joshua şi doi dintre apropiaţii săi – Sina Ghami, preparatorul său fizic, şi Latif Ayodele, antrenorul său personal, ambii decedaţi pe loc – pe o autostradă foarte circulată care leagă Lagos de Ibadan (sud-vest), când SUV-ul a lovit un camion oprit.

Primele investigaţii au arătat că vehiculul circula cu viteză excesivă şi că un pneu a explodat înainte de accident, potrivit Agenţiei de control şi aplicare a codului rutier (TRACE) din statul Ogun.