Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului - Antena Sport

Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului

Box | Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului

Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului

Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 9:14

Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului

Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / captura video X

Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare.

Şoferul, care a fost uşor rănit, „se află în prezent în arest preventiv în legătură cu accidentul lui Anthony Joshua”, a declarat Oluseyi Babaseyi, de la poliţia statului Ogun.

Şoferul care conducea maşina în care se afla Anthony Joshua a fost arestat preventiv

Ancheta este în curs”, a continuat el, subliniind caracterul „confidenţial” al investigaţiilor, fără a preciza dacă şoferul va fi urmărit penal.

Luni, bărbatul conducea maşina în care se aflau Joshua şi doi dintre apropiaţii săi – Sina Ghami, preparatorul său fizic, şi Latif Ayodele, antrenorul său personal, ambii decedaţi pe loc – pe o autostradă foarte circulată care leagă Lagos de Ibadan (sud-vest), când SUV-ul a lovit un camion oprit.

Primele investigaţii au arătat că vehiculul circula cu viteză excesivă şi că un pneu a explodat înainte de accident, potrivit Agenţiei de control şi aplicare a codului rutier (TRACE) din statul Ogun.

După ce a părăsit spitalul miercuri, Joshua s-a dus împreună cu mama sa la morgă, unde cadavrele membrilor echipei sale erau pregătite pentru a fi repatriate în Marea Britanie.

O sursă guvernamentală a sugerat joi pentru AFP că rămăşiţele victimelor ar fi putut fi deja repatriate. În prezent nu se ştie unde se află boxerul.

