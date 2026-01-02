Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game - Antena Sport

Home | Tenis | Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game

Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 9:01

Comentarii
Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game

Gabriela Ruse / Profimedia

Gabriela Ruse a adus prima victorie pentru tenisul feminin românesc pe anul 2026, după ce s-a impus fără emoții în prima rundă a calificărilor pe tabloul principal la Brisbane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, sportiva din România a reușit o victorie clară în fața Alaniei Subasic, jucătoarea din Australia, ocupantă a locului 537 WTA.

Gabriela Ruse, cu un pas mai aproape de tabloul principal la Brisbane

Gabriela Ruse vrea să fie a treia jucătoare a României care va fi prezentă pe tabloul principal la Brisbane, turneu dotat cu premii totale în valoare de 1,2 milioane de dolari.

Jucătoarea noastră a obținut pe 2 ianuarie o victorie clară în duelul cu Alana Subasic, la capătul unui meci ce a durat doar 53 de minute. Ruse a învins în două seturi, scor 6-1, 6-0.

Aceasta mai are de trecut un singur tur pentru a ajunge alături de Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Ea o va înfrunta în ultima rundă a calificărilor pe Zeynep Sonmez, aflată pe poziție 112 mondială. Aceasta a trecut de Victoria Jimenez Kasintseva, din Andorra.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Observator
Ultimele clipe din viaţa unui biciclist din Galaţi, surprinse de o cameră. A fost spulberat de o maşină
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv
9:35
Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului
9:22
VideoJurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1
9:21
Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate
9:14
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului
8:49
Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi!
8:42
Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 4 OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1! 5 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 6 Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase