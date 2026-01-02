Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game - Antena Sport

Gabriela Ruse a adus prima victorie pentru tenisul feminin românesc pe anul 2026, după ce s-a impus fără emoții în prima rundă a calificărilor pe tabloul principal la Brisbane.

Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, sportiva din România a reușit o victorie clară în fața Alaniei Subasic, jucătoarea din Australia, ocupantă a locului 537 WTA.

Gabriela Ruse, cu un pas mai aproape de tabloul principal la Brisbane

Gabriela Ruse vrea să fie a treia jucătoare a României care va fi prezentă pe tabloul principal la Brisbane, turneu dotat cu premii totale în valoare de 1,2 milioane de dolari.

Jucătoarea noastră a obținut pe 2 ianuarie o victorie clară în duelul cu Alana Subasic, la capătul unui meci ce a durat doar 53 de minute. Ruse a învins în două seturi, scor 6-1, 6-0.

Aceasta mai are de trecut un singur tur pentru a ajunge alături de Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Ea o va înfrunta în ultima rundă a calificărilor pe Zeynep Sonmez, aflată pe poziție 112 mondială. Aceasta a trecut de Victoria Jimenez Kasintseva, din Andorra.