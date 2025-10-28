Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni - Antena Sport

FC Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt luni seară, scor 2-0, şi a rămas lider în Liga 1, după 14 etape disputate din sezonul regulat. Cu toate acestea, echipa lui Leo Grozavu a primit o lovitură dură.
Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, luni seară în Superliga.
Narcis Ilaş, indisponibil 3 luni după accidentarea din FC Botoşani – FC Hermannstadt 2-0
Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.
Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.
El va fi indisponibil aproximativ trei luni.
Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.
Cu o etapă înainte de finalul turului sezonului regulat, FC Botoşani se află pe primul loc, cu 31 de puncte. Acelaşi număr de puncte îl are Rapid după victoria în faţa celor de la Unirea Slobozia, dar cu un golaveraj mai slab.
Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo şi FC Argeş, echipele de pe locurile 4 şi 5, au câte 24 de puncte. Ultima echipă care ocupă o poziţie de play-off este Oţelul Galaţi, cu 19 puncte.
