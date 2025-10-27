Accidentare teribilă în Botoşani - Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă - Antena Sport

Închide meniul
Accidentare teribilă în Botoşani – Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă

Publicat: 27 octombrie 2025, 17:55

Narcis Ilaş, după accidentarea gravă / captura digisport.ro

Unul dintre jucătorii importanţi ai lui FC Botoşani, Narcis Ilaş (18 ani), a suferit o accidentare gravă în partida moldovenilor cu Hermannstadt.

În urma unei intervenţii asupra lui Nana Antwi (25 de ani), Narcis Ilaş a căzut rău pe genunchi şi a fost transportat cu targa la spital.

Narcis Ilaş, accidentat grav în Botoşani – Hermannstadt! Lovitură grea primită de liderul Ligii 1

În minutul 15 al meciului Ilaş a fost înlocuit cu Antonio Dumitru (20 de ani), şi el jucător U21.

Narcis Ilaş a evoluat în toate partidele disputate de liderul Ligii 1, FC Botoşani, până acum. Ilaş este cotat la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El era jucătorul U21 de bază al lui FC Botoşani. Ilaş are contract cu Botoşani până în vara lui 2029.

După ieşirea de pe teren a lui Ilaş FC Botoşani a deschis scorul, în minutul 18, prin Kovtaliuk. Acesta a reluat simplu, în plasă, după ce anterior Căbuz a respins un şut trimis pe poartă de Cîmpanu.

