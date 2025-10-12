Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la un jucător pe care a încercat să îl transfere şi în precedentul mercato.

Este vorba de Mario Tudose (20 de ani), jucător cotat la 700.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gigi Becali vrea să îl transfere în iarnă pe Mario Tudose

Transferul lui Mario Tudose la FCSB a picat în perioada de mercato din vară în ultimul moment. Gigi Becali se înţelesese cu jucătorul, dar argeşenii au blocat mutarea.

Totuşi, transferul s-ar putea face în iarnă, mai ales că Gigi Becali a avut cuvinte de laudă la adresa primarului Piteştiului, Cristian Gentea, după ce îl atacase fiindcă mutarea picase.

Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş, e pregătit pentru o eventuală plecare a lui Mario Tudose.