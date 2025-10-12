Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB

Publicat: 12 octombrie 2025, 21:18

Gigi Becali pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la un jucător pe care a încercat să îl transfere şi în precedentul mercato.

Este vorba de Mario Tudose (20 de ani), jucător cotat la 700.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gigi Becali vrea să îl transfere în iarnă pe Mario Tudose

Transferul lui Mario Tudose la FCSB a picat în perioada de mercato din vară în ultimul moment. Gigi Becali se înţelesese cu jucătorul, dar argeşenii au blocat mutarea.

Totuşi, transferul s-ar putea face în iarnă, mai ales că Gigi Becali a avut cuvinte de laudă la adresa primarului Piteştiului, Cristian Gentea, după ce îl atacase fiindcă mutarea picase.

Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş, e pregătit pentru o eventuală plecare a lui Mario Tudose.

Eu mi-aş dori să nu pierdem niciun jucător dacă am putea. Va fi foarte greu, dar nu vom rămâne descoperiţi în cazul în care va pleca Tudose sau alţi jucători. Mai avem oferte şi pentru alţii.

O să facem o strategie şi vom găsi soluţii. Vadim Raţă mi-a plăcut foarte mult (n.r: la amicalul România – Moldova 2-1). Este un jucător de mare experienţă. Trebuie să ţinem cont de legea cu cinci români şi nu mereu poate juca titular”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.

Mario Tudose a evoluat în toate cele 12 partide disputate în acest sezon în Liga 1 de FC Argeş, reuşind un assist. FCSB va rezolva o mare problemă cu transferul lui Tudose, cea a jucătorului U21. Campioana ultimelor două sezoane a încercat mai mulţi jucători U21, Ionuţ Cercel, Mihai Toma sau Alexandru Stoian, dar doar ultimul a dat randamentul scontat.

FC Argeş e una dintre revelaţiile acestui sezon din Liga 1. După 12 etape disputate, echipa antrenată de Bogdan Andone este pe locul 5, cu 22 de puncte.

