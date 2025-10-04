FC Argeş - Petrolul 0-1! Piteştenii au ratat primul loc din Liga 1. "Lupii galbeni", prima victorie după 2 luni - Antena Sport

FC Argeş a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă.

La Mioveni, Chică Roşă a fost bine lansat de Jyry, în minutul 32, dar şutul său a fost deviat în corner. Răspunsul giuleştenilor a venit prin şutul lui Caio Martins, din minutul 34, care a trecut însă pe lângă poartă. Ploieştenii au lovit bara transversală, prin Sălceanu, în minutul 41, şi a fost 0-0 la pauză.

FC Argeş – Petrolul 0-1

În partea secundă, oaspeţii au deschis scorul, prin Chică-Roşă, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 63. Piteştenii au trimis şi ei în bară, în minutul 71, prin Caio Martins, dar FC Argeş – Petrolul a fost 0-1, ploieştenii întrerupându-şi seria insucceselor chiar pe terenul unei echipe din prima parte a clasamentului.

FC Argeş e pe locul 5, cu 22 de puncte, în timp ce Petrolul, aflată abia la a doua victorie stagională, e pe 14, cu 9 puncte.