Lovitură pentru Costel Gâlcă! Titularul va lipsi la meciul cu Universitatea Cluj - Antena Sport

UTA – Rapid București este meciul care închide etapa cu numărul 23 din Liga 1, însă prima repriză a venit cu vești proaste pentru Costel Gâlcă. Unul dintre cei mai importanți jucători ai săi a „comis-o” și va absenta de la următorul joc.

Este vorba despre Alexandru Pașcanu, cel care a încasat un cartonaș galben în disputa de pe stadionul ”Francisc von Neumann” din Arad.

Alexandru Pașcanu, suspendat pentru jocul următor

Rapid București va reveni etapa viitoare pe teren propriu, însă nu va avea un meci deloc ușor. Giuleștenii vor primi vizita Universității Cluj, formație care are patru victorii în ultimele cinci runde.

Mai mult decât atât, Costel Gâlcă nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Alexandru Pașcanu a primit un cartonaș galben în prima repriză a meciului cu UTA și va fi suspendat etapa viitoare.

Rapid nu are amintiri deloc plăcute contra celor de la U Cluj. „Șepcile roșii” s-au impus de fiecare dată în ultimele trei deplasări, ultimul succes al alb-vișiniilor fiind din 30 august 2022.