Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Costel Gâlcă! Titularul va lipsi la meciul cu Universitatea Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură pentru Costel Gâlcă! Titularul va lipsi la meciul cu Universitatea Cluj

Lovitură pentru Costel Gâlcă! Titularul va lipsi la meciul cu Universitatea Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 20:42

Comentarii
Lovitură pentru Costel Gâlcă! Titularul va lipsi la meciul cu Universitatea Cluj

Costel Gâlcă, în timpul unui meci / Sport Pictures

UTA – Rapid București este meciul care închide etapa cu numărul 23 din Liga 1, însă prima repriză a venit cu vești proaste pentru Costel Gâlcă. Unul dintre cei mai importanți jucători ai săi a „comis-o” și va absenta de la următorul joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Alexandru Pașcanu, cel care a încasat un cartonaș galben în disputa de pe stadionul ”Francisc von Neumann” din Arad.

Alexandru Pașcanu, suspendat pentru jocul următor

Rapid București va reveni etapa viitoare pe teren propriu, însă nu va avea un meci deloc ușor. Giuleștenii vor primi vizita Universității Cluj, formație care are patru victorii în ultimele cinci runde.

Mai mult decât atât, Costel Gâlcă nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Alexandru Pașcanu a primit un cartonaș galben în prima repriză a meciului cu UTA și va fi suspendat etapa viitoare.

Rapid nu are amintiri deloc plăcute contra celor de la U Cluj. „Șepcile roșii” s-au impus de fiecare dată în ultimele trei deplasări, ultimul succes al alb-vișiniilor fiind din 30 august 2022.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Observator
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
23:47
Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad
23:36
Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA
23:03
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat”
22:56
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul
22:44
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”
22:43
Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan
Vezi toate știrile
1 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia