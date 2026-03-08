Lovitură pentru FC Argeș înainte de play-off. Căpitanul echipei a comis un fault dur și tot el s-a accidentat - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 18:04

Accidentare Marius Briceag / Colaj Capturi Digi Sport

FC Argeș este în pericol să sufere o pierdere extrem de importantă chiar înainte de startul play-off-ului. Marius Briceag, jucătorul care a purtat de cele mai multe ori banderola de căpitan a echipei piteștene, s-a accidentat în meciul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de sezon regulat.

Meciul de la Mioveni dintre FC Argeș și Unirea Slobozia, contând pentru etapa cu numărul 30 din Liga 1, a fost marcat de o accidentare ieșită din comun a lui Marius Briceag. Fundașul stânga al lui Bogdan Andone a acuzat dureri mari la piciorul stâng după ce tot el a făcut un fault dur.

Briceag, scos de pe teren în FC Argeș – Slobozia

În minutul 38 al duelului de la Mioveni, Briceag și Cristi Bărbuț s-au angrenat într-un duel pentru o minge, fotbalistul ialomițenilor a fost mai rapid, iar fundașul lui FC Argeș l-a lovit puternic cu piciorul stâng. Tot căpitanul piteștenilor a fost cel care s-a resimțit, rămânând la pământ chiar și după ce adversarul său s-a ridicat.

Pentru intervenția sa, Briceag a văzut cartonașul galben, însă fundașul lateral nici măcar nu a mai putut continua partida. Inițial, a fost scos pe targă la marginea terenului, după care a fost cărat pe brațe de doi membri din staff-ul echipei sale, pentru a fi transportat probabil la spital.

După cartonașul galben primit, Briceag urma să fie oricum suspendat pentru prima etapă din play-off, însă odată cu accidentarea, sunt șanse ca piteștenii să îl piardă pentru mai mult timp pe jucătorul de 33 de ani. În acest sezon, fotbalistul a adunat 15 meciuri din postura de căpitan al lui FC Argeș în campionat.

