Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii - Antena Sport

Rapidul are un start bun de sezon în Liga 1, iar conducerea clubului ia în calcul aducerea de noi jucători pentru a întări lotul pregătit de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie forțează transferul unui jucător de la CFR Cluj.

Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, fotbalistul în vârstă de 24 de ani fusese propus și de Dan Petrescu la echipa națională de fotbal a României.

Rapid forțează transferul lui Alin Fică

Rapid este pe locul al doilea după opt etape disputate în Liga 1, la doar două puncte în spatele Universității Craiova. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă este neînvinsă în actuala ediție de campionat.

Mai mult decât atât, conducerea este în căutare de jucători pentru a întări lotul, iar digisport.ro anunță că Alin Fică este ținta clubului giuleștean.

Fotbalistul a început sezonul cu un super-gol în poarta FCSB-ului, în Supercupa României și a fost propus și de Dan Petrescu la echipa națională de fotbal a României.