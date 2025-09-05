Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii

5 septembrie 2025, 20:09

Jucătorii celor de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

Rapidul are un start bun de sezon în Liga 1, iar conducerea clubului ia în calcul aducerea de noi jucători pentru a întări lotul pregătit de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie forțează transferul unui jucător de la CFR Cluj.

Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, fotbalistul în vârstă de 24 de ani fusese propus și de Dan Petrescu la echipa națională de fotbal a României.

Rapid forțează transferul lui Alin Fică

Rapid este pe locul al doilea după opt etape disputate în Liga 1, la doar două puncte în spatele Universității Craiova. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă este neînvinsă în actuala ediție de campionat.

Mai mult decât atât, conducerea este în căutare de jucători pentru a întări lotul, iar digisport.ro anunță că Alin Fică este ținta clubului giuleștean.

Fotbalistul a început sezonul cu un super-gol în poarta FCSB-ului, în Supercupa României și a fost propus și de Dan Petrescu la echipa națională de fotbal a României.

Rapidul s-a interesat și de situația slovenului Jan Repas, aflat în ultimul an de contract cu cei de la NK Maribor. Mijlocașul cotat la 800.000 de euro are și 15 apariții în Ligue 1, în tricoul celor de la Caen.

Alin Fică, un produs al celor de la CFR Cluj

Încă de la vârsta de 18 ani, Alin Fică face parte din familia celor de la CFR Cluj. El a fost înprumutat în sezonul 2020/2021 la Rapid București și a jucat 8 partide în tricoul formației giuleștene.

Acum, acesta mai are nevoie de 9 meciuri pentru a atinge borna de 100 de apariții în tricoul celor de la CFR Cluj. El și-a trecut în palmares două titluri de campion al României, plus Cupa, cucerită la finalul sezonului trecut.

