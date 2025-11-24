LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid - Antena Sport

Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil”

LIVE TEXT FC Botoșani – Dinamo 1-0. Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Supergol marcat de Mailat

Ce notă a primit Florinel Coman pentru evoluţia din Liga Campionilor Asiei

NEWS ALERT Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul

Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace”

Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat

Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea

Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea

Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint”