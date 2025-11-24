LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid - Antena Sport

Închide meniul
LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid

Home | Fotbal | Liga 1 | LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid

LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 20:56

LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid

Darius Olaru şi Florin Tănase, la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Conform programului anunțat luni de LPF, etapa a 20-a din Superliga de fotbal se va desfășura între 12 și 15 decembrie, cu trei meciuri programate pe 14 decembrie.

Etapa a 21-a din Superliga de fotbal, ultima din 2025, urmează să se desfășoare între 19 și 22 decembrie, cu câte trei partide programate în zilele de 20 și 21 decembrie.

În etapa a 20-a, programul este următorul:

12 decembrie: CFR Cluj – Csikszereda, ora 20:30

13 decembrie: FC Argeș – FC Botoșani, ora 17:30; Rapid – Oțelul Galați, ora 20:30

14 decembrie: Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj, ora 15:30; Dinamo – Metaloglobus, ora 17:45; Hermannstadt – Universitatea Craiova, ora 20:30

15 decembrie: Farul Constanța – UTA Arad, ora 17:30; Unirea Slobozia – FCSB, ora 20:30

În etapa a 21-a, programul este următorul:

19 decembrie: FC Botoșani – CFR Cluj, ora 20:00

20 decembrie: Metaloglobus – Unirea Slobozia, ora 14:30; Oțelul Galați – FC Argeș, ora 17:00; UTA Arad – Dinamo, ora 20:00

21 decembrie: Hermannstadt – Petrolul Ploiești, ora 14:00; Universitatea Cluj – Farul Constanța, ora 16:30; FCSB – Rapid, ora 20:00

22 decembrie: Universitatea Craiova – Csikszereda, ora 20:00

