"M-a lovit în mână!" Denis Ciobotariu, mesaj despre faza controversată din Rapid - Universitatea Craiova 1-0! A spus totul după debut - Antena Sport

În prima repriză m-a călcat pe gleznă. În a doua repriză m-a lovit mingea în mână, a văzut toată lumea, dar ăsta este regulamentul. (n.r. La faza respectivă, mingea l-a lovit pe fundaș în picior, iar mai apoi i-a sărit în mână).

Important este să intrăm în play-off, este primul pas, apoi vom vedea.

(n.r. Despre fanii Rapidului) Mă așteptam să fie o atmosferă de genul, mi-a fost dor, mă bucur că i-am avut în spate. Îmi place, dacă te apuci de fotbal și nu ai puțină presiune, parcă te-ai apucat degeaba.

Este un grup foarte bun, foarte frumos, m-au primit foarte bine. Pe mulți îi știam, există un spirit de echipă aparte aici.

Cu Sepsi am încheiat-o ok, cu negocieri, vreau să le mulțumesc pe această cale. Am câștigat trofee împreună, am făcut meciuri senzaționale în Europa, le urez multă baftă”, a spus Denis Ciobotariu, la digisport.ro.

Alex Dobre, anunţ euforic după Rapid – Universitatea Craiova 1-0

Alex Dobre a marcat singurul gol al meciului Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Jucătorul lui Marius Şumudică a avut prima reacţie la finalul derby-ului.

Rapid are un start perfect de 2025. Giuleştenii au maximum de puncte din meciurile cu Poli Iaşi şi Universitatea Craiova. Au urcat pe loc de play-off şi s-au apropiat la un singur punct de echipa lui Costel Gâlcă.

„A fost un gol, dar cel mai important e că am obţinut victoria. Am fost o familie unită, am luptat unul pentru altul. Îmi era dor de gol, dar mai dor îmi era de o victorie. Golul e un bonus, important e că ne-am regăsit acest spirit.

Consider că cine şi-a dorit mai mult a obţinut victoria. Normal, ne bucurăm azi, ne bucurăm mâine, ne aşteaptă un meci greu etapa viitoare la Cluj. Sperăm să luptăm cu acest spirit cât mai mult.

Ce se întâmplă în vestiar? Prefer să ţin ceea ce se întâmplă în vestiar, în vestiar. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun.

Nu ştiu, e decizia lui Mister. Eu când sunt băgat îmi fac treaba, dau maximum. Eu aşa zic, e un început bun”, a declarat Alex Dobre, conform sursei citate.