"M-am întâlnit cu el!" Gigi Becali i-a propus lui Ion Ţiriac să investească la FCSB! Răspunsul dat imediat de miliardarul român - Antena Sport

Gigi Becali şi Ion Ţiriac/ Colaj Profimedia Gigi Becali a dezvăluit faptul că i-a propus lui Ion Ţiriac să investească la FCSB. Patronul campioanei a transmis că s-a întâlnit cu miliardarul român şi şi-a exprimat dorinţa ca acesta să vină alături de el la formaţia roş-albastră. Gigi Becali a oferit declaraţii despre Ion Ţiriac în contextul în care italienii anunţaseră iniţial faptul că miliardarul român de 85 de ani ar urma să se implice la Genoa. În cele din urmă, Dan Şucu a preluat singur pachetul majoritar de acţiuni de la clubul din Serie A. Gigi Becali i-a propus lui Ion Ţiriac să investească la FCSB Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit în urmă cu aproape zece ani cu Ion Ţiriac şi i-a propus acestuia să se implice la FCSB. Patronul campioanei era dispus să-i cedeze 50% din acţiuni fostului tenismen, însă acesta a refuzat. „Pe Ţiriac am vrut eu să îl iau în 2015. M-am întâlnit cu el pe la mare şi i-am zis 'Hai domne să fim 50-50' şi mi-a zis 'Băi nea Gigi, ce să fac eu? Eu nu arunc cu banii'", a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro. Totodată, Gigi Becali a oferit declaraţii şi despre afacerea reuşită de Dan Şucu la Genoa. Acesta a transmis că nu se pune problema ca şi el să investească la o formaţie din Serie A.

„E onorabil pentru noi, pentru România, pentru fotbalul românesc, oamenii de afaceri români. E onorabil. Nu am bani să cumpăr din Italia (n.r. – râde). Nu am! Nu. Ştii care e problema? E posibil să fie Şucu un geniu şi noi să nu ştim. A reuşit în afaceri, e om de afaceri bun, dar eu cred aşa.

M-a surprins. El probabil ştie ceva ce noi nu ştim. Cum să arunci cu bani în fotbalul italian? Poate el ştie ceva. Un secret are, că nu e fraier să dea bani în Italia, un secret 100% are. Nu aruncă el cu banii, că e om de afaceri, îl duce mintea. Nu cred că nu are un secret financiar, că s-a dus doar aşa dea bani în Italia”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

Anunţul făcut de fiul lui Ion Ţiriac, după ce italienii au scris că miliardarul şi Dan Şucu o preiau pe Genoa

Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac, a făcut un anunţ important pe contul său de Instagram, după ce presa italiană a scris că tatăl lui şi Dan Şucu vor prelua clubul Genoa.

