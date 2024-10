"M-am săturat! Nu văd nicio ieşire aşa!" Săpunaru a răbufnit după Botoşani - Rapid 2-0: "Parcă a întors cineva lumânările!" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a răbufnit după Botoşani – Rapid 2-0. Căpitanul Rapidului a spus că este momentul care şi jucătorii să îşi asume rezultatele slabe,.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Săpunaru a mai spus că Rapid nu are nicio şansă de a ieşi din criză dacă nu se schimbă atitudinea şi să nu se mai dea vina doar pe antrenori şi conducători.

Cristi Săpunaru a răbufnit după Botoşani – Rapid 2-0

„Am dominat prima repriză, trei ocazii de gol. Am încercat, am atacat steril. Am ocazie să facem 1-1, nu am reuşit. M-am săturat să se întâmple aşa şi de data asta trebuie să ne asumăm şi noi jucătorii, să nu dăm vina doar pe antrenori şi pe conducători.

Să ne trezim şi să ieşim din situaţia asta. Aşa nu vădn nicio ieşire. Trebuie să câştigăm următorul meci, dar aşa nu văd nicio ieşire. Dacă nu ne asumâm şi nu băgăm piciorul. A fost şedinţa noastră, să găsim soluţia să ieşim din criză. Parcă a întors cineva lumânările”, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.

„A fost un meci pe care l-am dominat în prima repriză. În a doua repriză, am jucat bine până la gol. Dintr-o deviere, a intrat mingea în poartă. Am căzut mental, nu ne regăsim după ce primim gol. Trebuie să avem o reacţie. E puţin, din fericire pentru noi e foarte devreme, ştim că trebuie să ne revenim cât mai repede. Mai e mult, dar sperăm să avem click-ul mental să câştigăm un meci, două la rând.