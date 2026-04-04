“Mă pune pe gânduri” Basarab Panduru a pus la zid un jucător, după FC Botoşani – FCSB 3-2: “Nici dacă ai cârcei nu dai aşa”

FCSB a pierdut meciul de pe terenul lui FC Botoşani, scor 2-3, şi a suferit prima înfrângere în play-out. Partida pierdută în etapa a treia reprezintă şi primul eşec al echipei de la revenirea lui Mirel Rădoi.

FCSB a condus de două ori şi a intrat în avantaj la cabine, cu 2-1, dar a urmat o repriză secundă dezastruoasă, aşa cum a numit-o şi Mirel Rădoi. Lui Basarab Panduru i-a venit cu greu să înţeleagă cu FCSB a putut face o repriză atât de slabă.

Andre Duarte, criticat de Basarab Panduru după FC Botoşani – FCSB 3-2: “Eu n-am mai văzut asta”

Printre “clienţii” lui Basarab Panduru se numără Andre Duarte, cel pe care l-a criticat pentru pasele greşite din meciul de la Botoşani

“Prima repriză nu mă face să văd un FCSB. Chiar dacă posesia este din cale afară în favoarea Botoșaniului, ai 100 de pase bune, nici nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva vreodată, mi se pare din cale afară de puțin.

Pe mine, ce se întâmplă după minutul 58 mă pune pe gânduri, pentru că mi se pare una dintre cele mai slabe reprize făcute de FCSB de mult timp încoace.