"Mă urc pe buldozer!" Marius Niculae aşteaptă să vadă noua arenă de lux a lui Dinamo: "1-0 de la început" - Antena Sport

Marius Niculae e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. “Mă urc pe buldozer”, susţine “Săgeată”, care acum este manager al naționalei de tineret.

“Vine stadionul, din ce am văzut și ce știu, oricum știam că se va face, acum sunt și fonduri, aștept ca toți dinamoviștii buldozerul. Mai bine mai târziu, decât niciodată.

Marius Niculae vrea să vadă noua arenă a lui Dinamo

Din punct de vedere al actelor, totul era ok, lipsea partea financiară de început, s-a rezolvat. Așteptăm primul buldozer. Mă urc pe el, n-am voie să-l conduc, dar mă urc pe el.

În derby-uri au 1-0 de la începutul meciului, cu coregrafiile pe care le fac, le mulțumesc pentru că la ultimul derby mi-au făcut o surpriză frumoasă. Le doresc Sărbători Fericite, un an mai bun și sper ca Dinamo să câștige campionatul”, a spus Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere al lucrărilor în Ștefan cel Mare.