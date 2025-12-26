"Mă urc pe buldozer!" Marius Niculae aşteaptă să vadă noua arenă de lux a lui Dinamo: "1-0 de la început" - Antena Sport

Marius Niculae e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. “Mă urc pe buldozer”, susţine “Săgeată”, care acum este manager al naționalei de tineret.
“Vine stadionul, din ce am văzut și ce știu, oricum știam că se va face, acum sunt și fonduri, aștept ca toți dinamoviștii buldozerul. Mai bine mai târziu, decât niciodată.
Marius Niculae vrea să vadă noua arenă a lui Dinamo
Din punct de vedere al actelor, totul era ok, lipsea partea financiară de început, s-a rezolvat. Așteptăm primul buldozer. Mă urc pe el, n-am voie să-l conduc, dar mă urc pe el.
În derby-uri au 1-0 de la începutul meciului, cu coregrafiile pe care le fac, le mulțumesc pentru că la ultimul derby mi-au făcut o surpriză frumoasă. Le doresc Sărbători Fericite, un an mai bun și sper ca Dinamo să câștige campionatul”, a spus Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere al lucrărilor în Ștefan cel Mare.
“Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.
Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a anunțat CNI, pe pagina de Facebook.
