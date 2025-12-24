Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: "Visul devine realitate" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate”

Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate”

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 13:27

Comentarii
Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: Visul devine realitate

Noul stadion al lui Dinamo / Facebook Compania Națională de Investiții

Fanii dinamoviști au primit cadoul perfect de Crăciun. Chiar în Ajun, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, după ani de zile de promisiuni și dezamăgiri, visul dinamoviștilor prinde contur, după ce Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere al lucrărilor în Ștefan cel Mare.

OFICIAL | Lucrările la noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie

“Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a anunțat CNI, pe pagina de Facebook.

Reclamă
Reclamă

Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
17:16
Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă
17:05
EXCLUSIVCristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”
16:58
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog
16:43
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad”
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”