Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: "Visul devine realitate" - Antena Sport

Fanii dinamoviști au primit cadoul perfect de Crăciun. Chiar în Ajun, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026.

Astfel, după ani de zile de promisiuni și dezamăgiri, visul dinamoviștilor prinde contur, după ce Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere al lucrărilor în Ștefan cel Mare.

OFICIAL | Lucrările la noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie

“Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a anunțat CNI, pe pagina de Facebook.