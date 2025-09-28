Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mamadou Thiam surprinde! Cine este atacantul preferat al jucătorului transferat de FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mamadou Thiam surprinde! Cine este atacantul preferat al jucătorului transferat de FCSB

Mamadou Thiam surprinde! Cine este atacantul preferat al jucătorului transferat de FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 16:28

Comentarii
Mamadou Thiam surprinde! Cine este atacantul preferat al jucătorului transferat de FCSB

Mamadou Thiam / SPORT PICTURES

Transferat de campioana României acum o lună, Mamadou Thiam s-a adaptat destul de bine sub comanda lui Elias Charalambous, ba chiar a fost lăudat de patronul Gigi Becali pentru evoluțiile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vârful senegalez în vârstă de 30 de ani a vorbit despre aportul pe care îl aduce pe terenul de fotbal, însă a explicat și care este atacantul său preferat din fotbal. Surprinzător, acesta nu l-a ales pe Cristiano Ronaldo.

Atacantul preferat al lui Mamadou Thiam. Ce a spus vârful de la FCSB

Adus acum o lună de la Universitatea Cluj, Mamadou Thiam s-a integrat destul de bine la FCSB și chiar și-a trecut în cont un assist, la partida pierdută de gruparea roș-albastră pe terenul celor de la FC Botoșani.

Cu cifre bune în tricoul „șepcilor roșii”, acesta a oferit un interviu în care a explicat în ce fel îi place să joace în ofensivă. Mai mult decât atât, Thiam a dezvăluit și ce tipologie de atacant preferă, precizând că favoritul său este Karim Benzema.

„Sunt un atacant căruia îi place să joace pentru echipă. Îmi place să combin cu echipa mea. Îmi place și să înscriu, bineînțeles, dar cel mai important este să ai plăcere în joc. Atacantul meu preferat este Karim Benzema.

Reclamă
Reclamă

Pentru mine, el este definiția apogeului la care poate ajunge un atacant. Felul în care joacă pentru echipă este incredibil, nu am mai văzut un asemenea fotbalist”, a spus Mamadou Thiam.

Mamadou Thiam, despre alimentația sa

„(n.r. – ai încercat mâncare românească?) Nu am încercat deoarece mănânc doar vegetarian. Sunt musulman și nu pot mânca carne de porc. Noi putem mânca doar alimentele pe care ni le permite religia, dar eu mănânc mai mult vegetarian”, a explicat atacantul transferat de FCSB, potrivit fanatik.ro.

Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casăJob de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Observator
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
19:36
Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul”
19:25
Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri
19:19
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt
19:01
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1. Echipele de start
19:00
Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
18:56
A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”