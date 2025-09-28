Mamadou Thiam surprinde! Cine este atacantul preferat al jucătorului transferat de FCSB - Antena Sport

Transferat de campioana României acum o lună, Mamadou Thiam s-a adaptat destul de bine sub comanda lui Elias Charalambous, ba chiar a fost lăudat de patronul Gigi Becali pentru evoluțiile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vârful senegalez în vârstă de 30 de ani a vorbit despre aportul pe care îl aduce pe terenul de fotbal, însă a explicat și care este atacantul său preferat din fotbal. Surprinzător, acesta nu l-a ales pe Cristiano Ronaldo.

Atacantul preferat al lui Mamadou Thiam. Ce a spus vârful de la FCSB

Adus acum o lună de la Universitatea Cluj, Mamadou Thiam s-a integrat destul de bine la FCSB și chiar și-a trecut în cont un assist, la partida pierdută de gruparea roș-albastră pe terenul celor de la FC Botoșani.

Cu cifre bune în tricoul „șepcilor roșii”, acesta a oferit un interviu în care a explicat în ce fel îi place să joace în ofensivă. Mai mult decât atât, Thiam a dezvăluit și ce tipologie de atacant preferă, precizând că favoritul său este Karim Benzema.

„Sunt un atacant căruia îi place să joace pentru echipă. Îmi place să combin cu echipa mea. Îmi place și să înscriu, bineînțeles, dar cel mai important este să ai plăcere în joc. Atacantul meu preferat este Karim Benzema.