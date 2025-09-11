Mamadou Thiam a reacționat, după ce Gigi Becali l-a numit "tanc"! De a spus despre patronul de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 17:01

Mamadou Thiam a vorbit despre Gigi Becali. Patronul de la FCSB a fost dat pe spate de atacantul adus în această vară, de la U Cluj, pe care l-a numit „tanc”. Acum, jucătorul a oferit o reacție.

În vârstă de 30 de ani, Mamadou Thiam a adunat deja 2 meciuri în tricoul campioanei, însă nu a marcat încă pentru echipa lui Gigi Becali. Chiar și așa, patronul de la FCSB a fost mulțumit de prestațiile sale.

Cum a reacționat Mamadou Thiam, după ce Gigi Becali l-a numit „tanc”

„Pe Thiam l-am vrut de mult timp. Se va integra imediat, îl băgăm atacant, nu în stânga ca să alerge. Stai acolo și învârte, nu poți să i-o iei, zici că e tanc”, spunea Gigi Becali, despre Mamadou Thiam.

Atacanul campioanei a recunoscut acum că apreciază mesajul transmis de patron. Thiam a dezvăluit și că era apreciat și în Anglia, pentru calitățile sale fizice.â

“Îmi place să vorbească aşa despre mine, sunt puternic, dar jocul meu nu e concentrat pe forţă. Îmi place să fiu tehnic, să joc pentru echipă. Spune acest lucru pentru că sunt puternic. Şi în Anglia spuneau aceleaşi lucruri despre mine”, a spus Mamadou Thiam, pentru EAD.

De asemenea, Thiam a vorbit și despre interestul lui Gigi Becali, care a încercat să îl transfere la FCSB și în alte perioade de mercato. Acesta s-a declarat fericit pentru faptul că a ajuns în lotul pregătit de Elias Charalambous.

“Nu ştiu de câte ori m-au dorit, dar, de când am venit, am văzut că numele meu a fost asociat cu acest club. A fost frumos să văd acest lucru, toată lumea trage tare să ajungă la cea mai importantă echipă din campionat. Acum s-a întâmplat, sunt fericit.

Mai bine că am ajuns mai târziu decât niciodată. Mă bucur de moment.”, a mai spus Thiam.

