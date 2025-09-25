Remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Sunt foarte mulţumit" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după victoria FCSB-ului, la limită, în deplasare, cu 1-0, împotriva formaţiei olandeze Go Ahead Eagles.

Printre remarcaţii lui Gigi Becali s-au numărat portarul Ştefan Târnovanu şi atacanţii Denis Alibec şi Mamadou Thiam. Despre marcatorul golului, David Miculescu, Gigi Becali nu a spus nimic.

Denis Alibec, printre remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

“Sunt foarte mulţumit. Ne axăm mai mult pe campionat, dar dacă aşa a avut Domnul, să iau nişte bănuţi. 450.000, dar pot să aducă şi câteva milioane. E vorba şi de coeficient.

L-am văzut pe Alibec că şi-a revenit. (n.r: De ce l-aţi scos pe Alibec?) Aşa trebuia de la început. Aşa a fost programată treaba. L-am scos pentru că aşa trebuia, să câştigăm meciul. Dacă nu-l scoteam, poate nu câştigam meciul.

Omul meciului… să zicem Târnovanu. A scos, e adevărat, dar a scos ce era de scos. Nu a fost extraordinar 1 contra 1. Au fost prea uşoare, nu a fost nimic. O singură minge când s-a întins în dreapta. Dar nici aia… nu a avut nicio minge periculoasă. Omul meciului nu putem să spunem.