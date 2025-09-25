Remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Sunt foarte mulţumit" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după victoria FCSB-ului, la limită, în deplasare, cu 1-0, împotriva formaţiei olandeze Go Ahead Eagles.
Printre remarcaţii lui Gigi Becali s-au numărat portarul Ştefan Târnovanu şi atacanţii Denis Alibec şi Mamadou Thiam. Despre marcatorul golului, David Miculescu, Gigi Becali nu a spus nimic.
Denis Alibec, printre remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
“Sunt foarte mulţumit. Ne axăm mai mult pe campionat, dar dacă aşa a avut Domnul, să iau nişte bănuţi. 450.000, dar pot să aducă şi câteva milioane. E vorba şi de coeficient.
L-am văzut pe Alibec că şi-a revenit. (n.r: De ce l-aţi scos pe Alibec?) Aşa trebuia de la început. Aşa a fost programată treaba. L-am scos pentru că aşa trebuia, să câştigăm meciul. Dacă nu-l scoteam, poate nu câştigam meciul.
Omul meciului… să zicem Târnovanu. A scos, e adevărat, dar a scos ce era de scos. Nu a fost extraordinar 1 contra 1. Au fost prea uşoare, nu a fost nimic. O singură minge când s-a întins în dreapta. Dar nici aia… nu a avut nicio minge periculoasă. Omul meciului nu putem să spunem.
(n.r: Alţi remarcaţi) Pot să zic Cisotti, că a alergat mult. Olaru a alergat mult, dar nu a avut realizări. Mi-a plăcut Thiam. (n.r: Şi Tănase şi Bîrligea au intrat bine) Au intrat bine, da”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Europa League. Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.
FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Liga 1, cât și în cupele europene.
FCSB a început avântat și a avut o ocazie bună după o jumătate de minut, prin Alibec (1), al cărui șut din afara careului a fost reținut de portar. Olaru (7) a tras de la circa 20 de metri, dar portarul De Busser a respins. Un minut mai târziu (8), Miculescu a șutat la colțul scurt, însă De Busser s-a remarcat din nou.
Go Ahead Eagles a fost aproape de deschiderea scorului (11), când belgianul Suray a scăpat singur cu Târnovanu, după o eroare a cuplului Ngezana – Graovac, dar goalkeeperul a respins. FCSB a marcat în min. 13, prin Miculescu, cu un șut plasat din marginea careului, după pasa lui Alibec. Roș-albaștrii au mai avut o situație notabilă prin Cisotti (16), al cărui șut din unghi a fost reținut de portar.
“Vulturii” au dominat clar restul timpului în prima repriză și au avut o serie de ocazii bune. Breum (17) a tras slab din poziție centrală, iar Târnovanu a prins. Târnovanu (18) a avut o intervenție salutară la șutul lui Suray, rămas liber. Portarul campioanei României s-a evidențiat apoi (18) și la șutul lui Deijl de la distanță. Edvardsen (30) a șutat peste poartă din întoarcere. Suedezul a trimis din voleu peste poartă (39), după o minge respinsă greșit de Ngezana. FCSB a mai avut o șansă bună în finalul primei reprize, prin Mihai Popescu (41), care a trimis cu capul peste poartă din 5 metri.
În repriza secundă, gazdele și-au creat mai puține ocazii de gol, chiar dacă au menținut presiunea la poarta lui Tătărușanu. Echipa lui Charalambous a început și partea secundă cu o ocazie, însă portarul a respins șutul din unghi expediat de Olaru (47). Suray (51) a șutat periculos din marginea careului, dar Alhassan a blocat salvator. Târnovanu s-a mai remarcat o dată (69), la șutul lui Breum la colțul scurt. Meulensteen (90+1) a șutat pe lângă de la 16 metri.
FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).
