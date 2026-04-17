Mario Camora, îndemn pentru colegii săi după victoria cu FC Argeș: „Trebuie să ne gândim la titlu”

CFR Cluj a urcat pe ultima treaptă a podiumului, după succesul cu scorul de 1-0 obținut la Mioveni, în fața revelației FC Argeș. Ardelenii s-au apropiat la cinci puncte de rivala U, cu cinci meciuri rămase de disputat.
După fluierul final, Mario Camora a avut un discurs războinic și a transmis că echipa trebuie să fie cu gândul la titlu, până când, din punct de vedere matematic, va fi posibil.
Mario Camora visează la titlu
Daniel Pancu rămâne în continuare înscris alături de CFR Cluj în lupta pentru câștigarea titlului, după succesul obținut în fața celor de la FC Argeș, scor 1-0.
După fluierul final, Mario Camora a avut un îndemn pentru coechipierii săi și a prefațat și disputa cu rivala Universitatea Cluj, din etapa viitoare.
„Bine că nu am primit gol. Acum a venit execuția perfectă a lui Adiță, o victorie importantă pentru noi. Până va fi posibil, trebuie să ne gândim la titlu. Fiecare meci va fi o finală. Vom lupta, vom alerga pentru fiecare minge, până la ultima secundă. Vom vedea apoi unde suntem.
Montați am fost, echipa a luptat. Nu jucăm singuri, o echipă bună, bine organizată, care face un campionat bun. E un sezon excelent pentru FC Argeș. Au un antrenor foarte bun. Sperăm la titlu, trebuie să luăm meci cu meci, știm că avem două echipe în fața noastră, dar avem un derby sâmbătă pe care ne dorim să-l câștigăm.
Va fi un meci foarte greu, sperăm să repetăm rezultatul din sezonul regulat. A fost o victorie acasă la noi, sperăm să revenim și să fim mai aproape de primul loc. Să fie un stadion plin, să fie o atmosferă frumoasă. Sperăm să câștige cei mai buni, sperăm să fim noi”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.
