Mario Tudose a tras concluzia după o nouă înfrângere a Argeşului: “E cea mai valoroasă echipă”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 22:40

Mario Tudose în meciul cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

Mario Tudose (21 de ani), jucător dorit în trecut de FCSB, a recunoscut, după înfrângerea piteştenilor cu Universitatea Craiova, 0-1, că echipa antrenată de Bogdan Andone nu a fost suficient de montată în prima repriză a jocului.

FC Argeş e “lanterna” play-off-ului. Mario Tudose a punctat că piteştenii au pierdut mereu la limită, lucru frustrant pentru ei.

Mario Tudose: “Craiova e cea mai valoroasă echipă”

“Nu am ţinut de minge. În a doua repriză a fost echilibrat, puteam marca şi noi, puteau marca şi ei.

Ar fi trebuit să fim mai montaţi. Am intrat destul de moi, nu ştiu ce s-a întâmplat. În a doua repriză s-a văzut diferenţa.

În momentul ăsta Craiova e cea mai valoroasă echipă. Sunt şi în finala Cupei, au şansa să facă eventul. Le urez succes, dar îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm în această seară.

E final de sezon, mai sunt 4 meciuri, chiar dacă suntem obosiţi sua nu suntem suficient de capacitaţi, trebue să ne ridicăm nivelul. E păcat, că am pierdut mereu la limită. În această seară jocul s-a decis în prima repriză”, a declarat Mario Tudose pentru digisport.ro.

FC Argeş are în acest moment 30 de puncte, fiind la două lungimi în spatele locului 5, ocupat de Rapid şi la 4 puncte în spatele lui Dinamo.

