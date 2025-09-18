Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: "Şi înainte au trecut prin astfel de momente" - Antena Sport

Marius Lăcătuş este de părere că FCSB nu va avea emoţii să ajungă în play-off-ul Ligii 1, aşa cum a declarat Gigi Becali, după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda. Campioana ultimelor două sezoane are un început extrem de slab de sezon pe plan intern, cu o singură victorie în primele nouă etape.

Lăcătuş este convins că atunci când FCSB va reuşi să lege victoriile, lucrurile vor arăta mai bine pentru formaţia roş-albastră şi va trebui să profite de momentele în care echipele din fruntea clasamentului vor face paşi greşiţi.

Marius Lăcătuş susţine că FCSB are o misiune dificilă în ceea ce priveşte lupta la titlu: “Diferenţa e destul de mare”

În ceea ce priveşte lupta pentru titlu, Lăcătuş consideră că FCSB are o misiune complicată, diferenţa faţă de Universitatea Craiova fiind considerabilă.

“Și înainte au trecut prin momente deloc plăcute. Ca și joc, nu doar rezultatele. Calificarea în Europa League vine în urma unor prestații destul de modeste. Acesta este primul și va fi destul de greu, ținând cont de forma celor de la Botoșani.

FCSB trebuie să acumuleze cât mai multe puncte, pentru a putea spera să ajungă în play-off și apoi să se lupte la titlul. Este o diferență destul de mare. Va fi aproape imposibil dacă Craiova va păstra acest avantaj până la intrarea în play-off.