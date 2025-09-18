Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: "Şi înainte au trecut prin astfel de momente" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: "Şi înainte au trecut prin astfel de momente"

Liga 1 | Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: "Şi înainte au trecut prin astfel de momente"

Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: “Şi înainte au trecut prin astfel de momente”

Publicat: 18 septembrie 2025, 11:19

Marius Lăcătuş a dat verdictul în privinţa şanselor la titlu ale FCSB-ului: Şi înainte au trecut prin astfel de momente

Marius Lăcătuş / Antena Sport

Marius Lăcătuş este de părere că FCSB nu va avea emoţii să ajungă în play-off-ul Ligii 1, aşa cum a declarat Gigi Becali, după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda. Campioana ultimelor două sezoane are un început extrem de slab de sezon pe plan intern, cu o singură victorie în primele nouă etape.

Lăcătuş este convins că atunci când FCSB va reuşi să lege victoriile, lucrurile vor arăta mai bine pentru formaţia roş-albastră şi va trebui să profite de momentele în care echipele din fruntea clasamentului vor face paşi greşiţi.

Marius Lăcătuş susţine că FCSB are o misiune dificilă în ceea ce priveşte lupta la titlu: “Diferenţa e destul de mare”

În ceea ce priveşte lupta pentru titlu, Lăcătuş consideră că FCSB are o misiune complicată, diferenţa faţă de Universitatea Craiova fiind considerabilă.

“Și înainte au trecut prin momente deloc plăcute. Ca și joc, nu doar rezultatele. Calificarea în Europa League vine în urma unor prestații destul de modeste. Acesta este primul și va fi destul de greu, ținând cont de forma celor de la Botoșani.

FCSB trebuie să acumuleze cât mai multe puncte, pentru a putea spera să ajungă în play-off și apoi să se lupte la titlul. Este o diferență destul de mare. Va fi aproape imposibil dacă Craiova va păstra acest avantaj până la intrarea în play-off.

Nu e în pericol locul de play-off. Trebuie să câștige 4-5-6 jocuri la rând, să mai profite și de pași greșiți ai echipelor de sus. E destul de greu pentru titlu, diferența e destul de mare”, a declarat Marius Lăcătuş, la digisport.ro.

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.

Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6.

