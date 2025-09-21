Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a suferit primul eșec din acest sezon. S-a întâmplat în fața propriilor suporteri, în cadrul etapei cu numărul 10 din Liga 1. Giuleștenii au fost învinși dramatic de către Hermannstadt, formația antrenată de Marius Măldărășanu.
Gruparea alb-vișinie a ratat șansa de a profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Liderul a suferit și el primul eșec din actuala ediție de campionat, pe terenul Oțelului.
Marius Măldărășanu, încântat după victoria cu Rapid
Hermannstadt a scos trei puncte mari de pe terenul Rapidului, formație care nu pierduse niciun meci în acest sezon. Gruparea sibiană a întors rezultatul, deși Alex Dobre deschisese scorul pentru alb-vișinii.
După fluierul final, antrenorul celor de la Hermannstadt a vorbit despre evoluția echipei, despre plusul adus de Nana Antwi, dar l-a lăudat și pe Costel Gâlcă pentru munca din cadrul clubului Rapid.
„Ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. Un meci nebun, dar cred că merităm aceste trei puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză. Le-am dat posibilitatea să aibă situații în careul nostru, am ratat cu seninătate câteva ocazii clare.
Am luat gol, dar băieții au crezut până la capăt. E vorba de șansă, care se va întoarce la un moment dat dacă jucăm. 3 puncte mari pentru noi, care ne pot da un imbold de acum încolo”.
Marius Măldărășanu: „Gâlcă poate să dea echilibru acestui club”
„Asta îmi doresc de la atacanți, o să încerc să îi rotesc. Tot timpul spun că trebuie să intre cu plus și mă bucur că nu mai ezită. Acum a preluat, a dat la poartă și gol. Era clar că aceste schimbări le voi face.
Le doresc multă baftă anul acesta, pentru că vor juca în cupele europene. Au un lot echilibrat, anul trecut Rapidul a fost foarte ușor taxată din exterior. Gâlcă poate să dea echilibru acestui club. (n. r. despre Nana Antwi) Are niște calități motrice senzaționale. Și-a dorit mult să rămână la noi, este fericit, a făcut un meci foarte bun, având un adversar cu viteză și forță.
A fost plusul nostru în anumite momente. Are potențial de creștere foarte mare”, a concluzionat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.
