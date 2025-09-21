Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă - Antena Sport

Rapid a suferit primul eșec din acest sezon. S-a întâmplat în fața propriilor suporteri, în cadrul etapei cu numărul 10 din Liga 1. Giuleștenii au fost învinși dramatic de către Hermannstadt, formația antrenată de Marius Măldărășanu.

Gruparea alb-vișinie a ratat șansa de a profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Liderul a suferit și el primul eșec din actuala ediție de campionat, pe terenul Oțelului.

Marius Măldărășanu, încântat după victoria cu Rapid

Hermannstadt a scos trei puncte mari de pe terenul Rapidului, formație care nu pierduse niciun meci în acest sezon. Gruparea sibiană a întors rezultatul, deși Alex Dobre deschisese scorul pentru alb-vișinii.

După fluierul final, antrenorul celor de la Hermannstadt a vorbit despre evoluția echipei, despre plusul adus de Nana Antwi, dar l-a lăudat și pe Costel Gâlcă pentru munca din cadrul clubului Rapid.

„Ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. Un meci nebun, dar cred că merităm aceste trei puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză. Le-am dat posibilitatea să aibă situații în careul nostru, am ratat cu seninătate câteva ocazii clare.