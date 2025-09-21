Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
LIVE TEXT

Rapid – Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 20:58

Comentarii
Rapid – Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start

Profimediaimages

Meciul Rapid – Hermannstadt este format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui duel, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 19 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în plus disputat. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 13-a, cu 7 puncte.

LIVE TEXT | Rapid – Hermannstadt 0-0

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start: 

  • RAPID (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila.
  • Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic.
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • HERMANNSTADT (5-3-2): Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievskieguț, Chițu, Oroian.
  • Rezerve: Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu.
  • Antrenor: Marius Măldărășanu

Elevii lui Costel Gâlcă pot profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Oltenii au fost învinși de Oțelul, în etapa a 10-a, iar Rapid s-ar putea apropia la un singur punct de prima poziție, în cazul unei victorii cu Hermannstadt.

Reclamă
Reclamă

Rapid primește vizita echipei lui Marius Măldărășanu după un rezultat de egalitate, cu U Cluj, în etapa a 9-a. De cealaltă parte, Hermannstadt vine după o înfrângere cu Unirea Slobozia, scor 0-2.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna aprilie a anului trecut. La momentul respectiv, Hermannstadt și Rapid s-au duelat în semifinalele Cupei României, iar sibienii s-au impus cu scorul de 2-1.

Hermannstadt avea însă să piardă finala competiției, fiind învinsă de CFR Cluj, cu scorul de 3-2.

Românii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărăturiRomânii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărături
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
20:47
Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm”
20:38
Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie”
20:38
Arsenal – Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari”
20:15
CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
20:06
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
19:59
VIDEOTondela – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat 63 de minute
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca