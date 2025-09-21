Rapid - Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start - Antena Sport

Meciul Rapid – Hermannstadt este format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui duel, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 19 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în plus disputat. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 13-a, cu 7 puncte.

LIVE TEXT | Rapid – Hermannstadt 0-0

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

RAPID (4-3-3) : Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila.

: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila. Rezerve : Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic.

: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic. Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă HERMANNSTADT (5-3-2) : Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievskieguț, Chițu, Oroian.

: Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievskieguț, Chițu, Oroian. Rezerve: Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu.

Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu. Antrenor: Marius Măldărășanu

Elevii lui Costel Gâlcă pot profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Oltenii au fost învinși de Oțelul, în etapa a 10-a, iar Rapid s-ar putea apropia la un singur punct de prima poziție, în cazul unei victorii cu Hermannstadt.