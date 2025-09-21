Rapid - Hermannstadt 0-0. Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start - Antena Sport

Meciul Rapid – Hermannstadt este format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.
Înaintea acestui duel, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 19 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în plus disputat. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 13-a, cu 7 puncte.
LIVE TEXT | Rapid – Hermannstadt 0-0
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
- RAPID (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila.
- Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic.
- Antrenor: Costel Gâlcă
- HERMANNSTADT (5-3-2): Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievskieguț, Chițu, Oroian.
- Rezerve: Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu.
- Antrenor: Marius Măldărășanu
Elevii lui Costel Gâlcă pot profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Oltenii au fost învinși de Oțelul, în etapa a 10-a, iar Rapid s-ar putea apropia la un singur punct de prima poziție, în cazul unei victorii cu Hermannstadt.
Rapid primește vizita echipei lui Marius Măldărășanu după un rezultat de egalitate, cu U Cluj, în etapa a 9-a. De cealaltă parte, Hermannstadt vine după o înfrângere cu Unirea Slobozia, scor 0-2.
Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna aprilie a anului trecut. La momentul respectiv, Hermannstadt și Rapid s-au duelat în semifinalele Cupei României, iar sibienii s-au impus cu scorul de 2-1.
Hermannstadt avea însă să piardă finala competiției, fiind învinsă de CFR Cluj, cu scorul de 3-2.
- Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm”
- Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie”
- CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
- Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
- Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng”