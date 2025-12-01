Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat - Antena Sport

Marius Șumudică a analizat transferul lui Andre Duarte la FCSB și a dat verdictul. Fundașul portughez de 28 de ani este prima mutare a iernii oficializată de campioană, el urmând să evolueze pentru roș-albaștri din 2026.

Marius Șumudică l-a lăudat pe Andre Duarte și a amintit de sezonul 2022-2023, în care acesta a evoluat la FCU Craiova. „Șumi” l-a comparat pe portughez cu Vlad Chiricheș, mărturisind că acesta are o „eleganță” în joc.

Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB

„Mie îmi place, l-am văzut la FCU. Este un jucător care construiește, un jucător cu calitate tehnică bună. Se cam băga la floricele la un moment dat, îmi amintesc că urmăream fotbalul din România, eram plecat, dar talie bună, câștigă dueluri aeriene. Un jucător care nu este atât de agresiv pe cât este de elegant.

El este elegant, dacă vrei să iei ceva de la Chiricheș. Se vede că știe, are cultură fotbalistică, închide.

(n.r. Despre comparația cu Vlad Chiricheș) Ca eleganță, îi place să joace. Are alonjă foarte bună, are calitate. Talie bună, longilin”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.