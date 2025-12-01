Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat

Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 18:25

Comentarii
Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Șumudică a analizat transferul lui Andre Duarte la FCSB și a dat verdictul. Fundașul portughez de 28 de ani este prima mutare a iernii oficializată de campioană, el urmând să evolueze pentru roș-albaștri din 2026. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică l-a lăudat pe Andre Duarte și a amintit de sezonul 2022-2023, în care acesta a evoluat la FCU Craiova. „Șumi” l-a comparat pe portughez cu Vlad Chiricheș, mărturisind că acesta are o „eleganță” în joc. 

Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB 

„Mie îmi place, l-am văzut la FCU. Este un jucător care construiește, un jucător cu calitate tehnică bună. Se cam băga la floricele la un moment dat, îmi amintesc că urmăream fotbalul din România, eram plecat, dar talie bună, câștigă dueluri aeriene. Un jucător care nu este atât de agresiv pe cât este de elegant.  

El este elegant, dacă vrei să iei ceva de la Chiricheș. Se vede că știe, are cultură fotbalistică, închide. 

(n.r. Despre comparația cu Vlad Chiricheș) Ca eleganță, îi place să joace. Are alonjă foarte bună, are calitate. Talie bună, longilin”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

Reclamă
Reclamă

Andre Duarte a ajuns luni la București pentru a semna contractul cu FCSB. Fundașul a efectuat vizita medicală și a fost prezentat oficial de campioană, el urmând să îmbrace tricoul cu numărul 3. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa: cum funcționează sistemul
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa: cum funcționează sistemul
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Destinul i-a adus împreună
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Alexandru Urzică vrea să-i calce pe urme tatălui lui
20:20
Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport
20:17
FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington
19:46
„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat
19:33
FotoGicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul!
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 5 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând