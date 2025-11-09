Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare” - Antena Sport

Hermannstadt a produs una dintre surprizele acestei etape, reușind să scoată un punct în fața campioanei FCSB. Gruparea sibiană a fost egalată în al treilea minut de prelungiri, după golul marcat de Dennis Politic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. De asemenea, acesta a explicat și ce a sesizat în jocul echipei.

Marius Măldărășanu: „La omul sărac nici boii nu trag”

Hermannstadt nu a găsit drumul spre victorie nici în meciul cu FCSB, asta deși a fost foarte aproape de a câștiga disputa, fiind egalată în minutele de prelungire.

Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final, dar nu și-a putut ascunde nemulțumirea pentru faptul că echipa sa a fost egalată iar în prelungiri de campioana României.

„La omul sărac nici boii nu trag. Este frustrare. Dacă ne-ar fi spus cineva înainte de meci că facem un punct, eram de acord. Un meci bun împotriva unei echipe cu calitate. Ne trebuiesc victorii, dar punct cu punct contează.