Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare” - Antena Sport

Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare"

Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare"

Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare”

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 23:21

Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: Este frustrare”

Marius Măldărășanu, antrenor Hermannstadt / SPORT PICTURES

Hermannstadt a produs una dintre surprizele acestei etape, reușind să scoată un punct în fața campioanei FCSB. Gruparea sibiană a fost egalată în al treilea minut de prelungiri, după golul marcat de Dennis Politic.

Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. De asemenea, acesta a explicat și ce a sesizat în jocul echipei.

Marius Măldărășanu: „La omul sărac nici boii nu trag”

Hermannstadt nu a găsit drumul spre victorie nici în meciul cu FCSB, asta deși a fost foarte aproape de a câștiga disputa, fiind egalată în minutele de prelungire.

Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final, dar nu și-a putut ascunde nemulțumirea pentru faptul că echipa sa a fost egalată iar în prelungiri de campioana României.

„La omul sărac nici boii nu trag. Este frustrare. Dacă ne-ar fi spus cineva înainte de meci că facem un punct, eram de acord. Un meci bun împotriva unei echipe cu calitate. Ne trebuiesc victorii, dar punct cu punct contează.

Au fost momente în care am jucat foarte deschis, ne-au surprins pe anumite greșeli, felicit băieții pentru atitudine, efort. Primești trei goluri, nu iei toate puncte și este frustrant. A venit un egal, trebuie să ne legăm de acest punct. Vedem partea plină a paharului. Veneau după câteva victorii în campionat, este un punct de moral și aș vrea să văd încredere, la tot.

Nu au uitat fotbalul în 1-2 luni. Stancu, cu el am început sezonul, a arătat puțin trac la meciul cu Metaloglobus. Este un jucător de viitor, chiar cred că a învățat câteva lucruri de la Nana. Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ, pentru că a și greșit, dar se mai iartă”.

Marius Măldărășanu: „Noi suntem acolo unde suntem din cauza ratărilor”

„Când pierzi meciuri și nu ieși din criză, în general grupul scoate echipa din această situație. Nu mai suntem grupul care am fost anul trecut. Azi am văzut o unitate mai bună, mai ales datorită problemelor pe care le-am avut. Mă bucur că am marcat goluri. Noi suntem acolo unde suntem din cauza ratărilor. Puteam avea mai multe puncte.

Când te desfaci, ești expus, te taxează o echipă cu calitate. Jucătorii pot fizic, dar inimă nu au pus toți în momentele grele. (n. r. despre națională) Când bați Austria, trebuie să speri și să crezi că poți bate Bosnia.

Putem să ne calificăm și de pe primul loc, dar se poate. E important ca acest meci să îl câștigăm. Se poate, chiar dacă atmosfera va fi una ostilă”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.

