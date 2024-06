Marius Ştefănescu, primul interviu ca jucător al FCSB-ului: "Cea mai frumoasă şi iubită echipă"! Mesaj emoţionant pentru fani - Antena Sport

Marius Ştefănescu, primul interviu ca jucător al FCSB-ului Marius Ştefănescu / captura Facebook FCSB Marius Ştefănescu a susţinut primul interviu ca jucător al FCSB-ului. Fostul fotbalist al lui Sepsi este extrem de fericit după ce a semnat cu campioana României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Ştefănescu a avut un mesaj emoţionant pentru fanii „roş-albaştrilor”. El a mărturisit că speră ca transferul la FCSB să îl aducă şi în vederile selecţionerului României, Edi Iordănescu. Marius Ştefănescu, primul interviu ca jucător al FCSB-ului: „Cea mai frumoasă şi iubită echipă”! Mesaj emoţionant pentru fani „Mă simt extrem de fericit să fac parte din această echipă, cea mai frumoasă, cea mai iubită din România. Toată lumea ştie că FCSB este cea mai iubită echipă din România. (n.r.: Cum ai trăit această perioadă, în care au existat discuţiile pentru transfer?) Am aşteptat să se finalizeze cât mai repede. Este clar că atunci când campioana României te doreşte nu ai nimic în cap decât să se finalizeze cât mai repede. Mă bucur că acest lucru s-a şi întâmplat. Reclamă

Reclamă 4

„FCSB-ul este cea mai bună echipă din România”

FCSB-ul este cea mai bună echipă, cum am spus. Au jucători de calitate şi, în primul rând, acest lucru m-a făcut să vin, să cresc alături de ei şi să avem cele mai bune rezultate în Europa.

Am jucat în Europa, este cu totul altă competiţie. Sper să facem faţă cu brio şi să ne îndeplinim toate obiectivele.

După 5 ani de zile petrecuţi la Sepsi, a venit momentul să vin la o echipă care se luptă an de an pentru campionat şi pentru cupele europene. Este un vis devenit realitate.

Reclamă

„Când joci cu 50.000 de oameni în spate nu ai cum să te simţi altfel decât fotbalist” (n.r: Crezi că venirea la FCSB va fi un motiv în plus pentru selecţioner să se uite cu interes la tine?) Nu ştiu acest lucru, dar sper şi îmi doresc din tot sufletul să ajung din nou la echipa naţională. Pe această cale le urez baftă şi să ajungă cât mai departe. (n.r.: mesajul pentru suporterii FCSB) Am jucat pe Naţional Arena, 100% sunt cei mai frumoşi fani. Când joci cu 50.000 de oameni în spate nu ai cum să te simţi altfel decât fotbalist. Acest lucru m-a făcut să aleg FCSB-ul. Îmi doresc să vină cât mai mulţi suporteri (n.r.: la meciurile FCSB-ului) şi la final să ne bucurăm împreună”, a declarat Marius Ştefănescu pentru contul de Facebook al FCSB, în primul interviu de după semnarea contractului cu FCSB. „L-am luat pe Mitriţă 2!” Gigi Becali a anunţat că Marius Ştefănescu nu va mai ieşi din primul 11 la FCSB Gigi Becali s-a convins şi a anunţat că Marius Ştefănescu nu va mai ieşi din primul 11 la FCSB. Patronul roş-albaştrilor este sigur că mijlocaşul transferat de la Sepsi cu 1.300.000 de euro va confirma încă din primul meci jucat în tricoul roş-albastru. Latifundiarul din Pipera l-a comparat pe noul jucător al campioanei României cu starul Universităţii Craiova. Becali le-a transmis fanilor că a dat marea lovitură pentru preliminariile UEFA Champions League. Marius Ştefănescu a semnat cu FCSB. Anunţul oficial făcut de campioană a venit pe pagina de Facebook a clubului condus de Gigi Becali. „A luat un milion Sepsi pentru că eu am făcut negociere dublă. Cu Sepsi şi cu Georgescu. I-am dat lui 300 de mii şi lui Sepsi un milion.

Ştefănescu nu concurează cu nimeni, pentru că el va fi cel mai bun de la Steaua (n.r.: FCSB) în următorul sezon. Ăsta e oltean şi am avut de furcă cu el la negocieri. De ce am întârziat? Că nu am avut niciun fel de discuţie cu el.

Avea 10 mii la Sepsi şi eu i-am dat 17 mii. Cu o mie, ajungea la 20 de mii. Nu, că vrea şi 150.000 de mii. Cum, mă, să dau 150 de mii Nea Gigi, dacă vrei să mă iei

Eu dădeam şi bani pe Mitriţă. L-am luat pe Mitriţă 2 cu 1.300.000 de euro”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.