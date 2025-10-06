Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: "E un semnal de alarmă" - Antena Sport

Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB, scor 0-1, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a subliniat faptul că oltenii lui Mirel Rădoi au ajuns la trei meciuri consecutive disputate în deplasare fără gol marcat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea partidei de la Bucureşti, Universitatea Craiova a fost învinsă de Oţelul, scor 0-1, şi de Rakow, scor 0-2, ambele meciuri fiind disputate în deplasare.

Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB

Marius Şumudică a mai declarat că oltenii “nu aveau voie” să piardă derby-ul cu FCSB. Campioana s-a apropiat la 11 puncte faţă de Universitatea Craiova, după victoria de pe Arena Naţională.

“Craiova n-avea voie să piardă jocul, varianta egalului îi ţinea la 14 puncte. Craiova nu a făcut un joc slab, au avut două ocazii rarisime, cea a lui Cicâldău u capul, nu-mi explic. Dacă dă de unde vine mingea, e gol. După ocazia lui Teles, dă cu latul, prinde cadrul porţii şi e 1-0. FCSB nu a făcut un meci extraordinar, şi-a dorit foarte mult, dar Craiova când era în 10 domina jocul.

Au jucat pentru cele trei puncte, iar pentru Craiova, în schimb, e un semnal de alarmă. De trei jocuri jucate în deplasare nu marchează. Nu marchează la Rakow, la Oţelul şi nici la FCSB”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.