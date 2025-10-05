Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc: "Faţă de anul trecut..." - Antena Sport

Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc. Antrenorul a transmis că faţă de sezonul trecut, jucătorii sunt mult mai pragmatici şi mai maturi.
“Şumi” şi-a felicitat fosta echipa pentru succesul obţinut cu Farul, scor 3-1, în etapa a 12-a din Liga 1. În cazul în care Universitatea Craiova şi Botoşani se vor încurca în această rundă, atunci formaţia lui Costel Gâlcă va rămâne lider.
Marius Şumudică e convins că Rapid se poate bate la titlu dacă îşi va menţine acest ritm şi în următoarea perioadă. Fostul antrenor al giuleştenilor l-a lăudat şi pe Alexandru Dobre, jucător care a reuşit o “dublă” în meciul cu Farul.
“Rapid a meritat, a devenit o echipă pragmatică, s-a văzut diferenţa de maturitate. Ceea ce nu făceau anul trecut, fac anul acesta, sunt mai pragmatici. Îi felicit, să o ţină în ritmul acesta, îşi depun candidatura la câştifgarea trofeului dacă vor avea aşa un parcurs. Toţi sunt de felicitat, antrenorul, fanii.
Rapid are probleme când echipele se apără aglomerat şi nu are spaţii, Farul e o echipă care se deschide foarte mult. Rapid a profitat, Petrila şi Dobre destabilizează.
Norocul ţine cu cei puternici, nu poţi să ai noroc dacă nu ajungi la poartă. Ok, marchează cu noroc, dar jucătorii au un merit. În repriza a doua au început foarte prost. Farul are ocazii incredibile, dacă egalau, era altfel cursul jocului. Mă bucur pentru Aioani, l-am susţinut enorm, e incomparabil cu portarul de rezervă. I-a ajutat foarte mult în obţinerea celor trei puncte.
Rapid e o echipă reactivă, are jucători ce pot duce contraatacul, dacă le dai spaţii, te mănâncă. Cu Gâlcă, căruia îi place posesia, poate se va transforma într-o echipă de posesie. Dar contează eficacitatea. Au un antrenor care ştie ce vrea în momentul de faţă, sunt pe primul loc datorită a ceea ce se întâmplă în club şi pe lângă club. Nu e nicio surpriză, au avut o perioadă de tranziţie anul trecut, nu sunt mari schimbări, jucătorii au căpătat încredere. Costel, şi el de la etapă la etapă, nu ştiu dacă e forţat de accidentări, dar schimbă foarte mult. Apare alt under, a jucat Rareş Pop, acum nu a mai apărut deloc.
Nu ştiu dacă e cel mai bun jucător al Rapidului, e un jucător esenţial, munceşte foarte mult. Lui Petrila i-am spus mereu, el nu e în careu când vin centrări. Dobre face lucrurile astea, asta e diferenţa dintr ei, Dobre e ca un al doilea atacant”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro, după Rapid – Farul 3-1.
