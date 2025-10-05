Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc: "Faţă de anul trecut..." - Antena Sport

Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc. Antrenorul a transmis că faţă de sezonul trecut, jucătorii sunt mult mai pragmatici şi mai maturi.

“Şumi” şi-a felicitat fosta echipa pentru succesul obţinut cu Farul, scor 3-1, în etapa a 12-a din Liga 1. În cazul în care Universitatea Craiova şi Botoşani se vor încurca în această rundă, atunci formaţia lui Costel Gâlcă va rămâne lider.

Marius Şumudică e convins că Rapid se poate bate la titlu dacă îşi va menţine acest ritm şi în următoarea perioadă. Fostul antrenor al giuleştenilor l-a lăudat şi pe Alexandru Dobre, jucător care a reuşit o “dublă” în meciul cu Farul.

“Rapid a meritat, a devenit o echipă pragmatică, s-a văzut diferenţa de maturitate. Ceea ce nu făceau anul trecut, fac anul acesta, sunt mai pragmatici. Îi felicit, să o ţină în ritmul acesta, îşi depun candidatura la câştifgarea trofeului dacă vor avea aşa un parcurs. Toţi sunt de felicitat, antrenorul, fanii.

Rapid are probleme când echipele se apără aglomerat şi nu are spaţii, Farul e o echipă care se deschide foarte mult. Rapid a profitat, Petrila şi Dobre destabilizează.