Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: "Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente" - Antena Sport

Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League.

Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este însă de părere că regula U21 din Liga 1 nu îl ajută deloc pe Creţu, deoarece fundaşul de 36 de ani şi-a pierdut ritmul.

Marius Şumudică crede că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului

De asemenea, Şumudică nu înţelege de ce Vali Creţu a fost propus ca titular pentru meciul cu Young Boys, în condiţiile în care Mihai Stoica declarase că fundaşul a efectuat un singur antrenament, înaintea meciului cu elveţienii.

Mai mult, Şumudică a declarat că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului, deoarece consideră că patronul campioanei României nu este informat cum trebuie de către Elias Charalambous şi Mihai Pintilii:

“Cu regula U21, l-ai omorât pe Creţu, nu mai are ritm. L-am auzit pe Mihai Stoica, a spus de Creţu că a făcut un singur antrenament. Nu ştiu de ce a fost propus titular Creţu. A fost expus.