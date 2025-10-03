Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: "Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”

Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”

Publicat: 3 octombrie 2025, 13:28

Comentarii
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente

Marius Şumudică şi Gigi Becali / Colaj Profimedia

Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este însă de părere că regula U21 din Liga 1 nu îl ajută deloc pe Creţu, deoarece fundaşul de 36 de ani şi-a pierdut ritmul.

Marius Şumudică crede că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului

De asemenea, Şumudică nu înţelege de ce Vali Creţu a fost propus ca titular pentru meciul cu Young Boys, în condiţiile în care Mihai Stoica declarase că fundaşul a efectuat un singur antrenament, înaintea meciului cu elveţienii.

Mai mult, Şumudică a declarat că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului, deoarece consideră că patronul campioanei României nu este informat cum trebuie de către Elias Charalambous şi Mihai Pintilii:

“Cu regula U21, l-ai omorât pe Creţu, nu mai are ritm. L-am auzit pe Mihai Stoica, a spus de Creţu că a făcut un singur antrenament. Nu ştiu de ce a fost propus titular Creţu. A fost expus.

Reclamă
Reclamă

Eu cred că Gigi ar trebui să meargă la antrenamente. Ştim că el ia deciziile, la schimbări. Dar nu este informat corect. Asta este părerea mea”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează duelul din Liga 1 cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu. După pauza internaţională, campioana României va juca cu Metaloglobus, după care, pe Arena Naţională va veni Bologna.

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Observator
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
13:44
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial”
13:30
Alonso, cel mai rapid în FP1 al MP de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:15
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”
12:33
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil”
12:27
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială
11:58
Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate”
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul