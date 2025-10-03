Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: "Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente" - Antena Sport

Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League.
Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este însă de părere că regula U21 din Liga 1 nu îl ajută deloc pe Creţu, deoarece fundaşul de 36 de ani şi-a pierdut ritmul.
Marius Şumudică crede că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului
De asemenea, Şumudică nu înţelege de ce Vali Creţu a fost propus ca titular pentru meciul cu Young Boys, în condiţiile în care Mihai Stoica declarase că fundaşul a efectuat un singur antrenament, înaintea meciului cu elveţienii.
Mai mult, Şumudică a declarat că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamentele FCSB-ului, deoarece consideră că patronul campioanei României nu este informat cum trebuie de către Elias Charalambous şi Mihai Pintilii:
“Cu regula U21, l-ai omorât pe Creţu, nu mai are ritm. L-am auzit pe Mihai Stoica, a spus de Creţu că a făcut un singur antrenament. Nu ştiu de ce a fost propus titular Creţu. A fost expus.
Eu cred că Gigi ar trebui să meargă la antrenamente. Ştim că el ia deciziile, la schimbări. Dar nu este informat corect. Asta este părerea mea”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.
Pentru FCSB urmează duelul din Liga 1 cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu. După pauza internaţională, campioana României va juca cu Metaloglobus, după care, pe Arena Naţională va veni Bologna.
