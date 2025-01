Marius Şumudică a tras un semnal de alarmă, după ce Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid: "Ferească Dumnezeu, să se gândească la asta" - Antena Sport

Marius Şumudică îşi doreşte ca Denis Ciobotariu să devină jucătorul Rapidului încă din această iarnă. Şumudică speră ca Sepsi şi conducerea Rapidului să ajungă la o înţelegere pentru ca fundaşul central să se alăture lotului giuleştenilor încă de acum.

Şumudică a avertizat că ar putea apărea discuţii în cazul în care Ciobotariu ar rămâne la Sepsi, mai ales fiindcă cele două echipe se luptă pentru calificarea în play-off.

Marius Şumudică a reacţionat după ce Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid: „Vă daţi seama ce e în sufletul lui”

„Înainte de a veni la Rapid am rostit numele acestui jucător (n.r: Denis Ciobotariu) şi am spus că Rapid ar face o afacere foarte bună dacă l-ar lua.

Are continuitate în prestaţii. Nu e un jucător care gafează, e constant, nu poate să meargă decât de la mediu spre bine.

Îl cunosc foarte bine, am lucrat cu el la CFR, are vreo 7-8 trofee câştigate. Rapid are nevoie de astfel de jucători. Rapid are nevoie de jucători lideri, care au câştigat trofee.