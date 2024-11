Şoc în Liga 1! Un fotbalist a fost depistat pozitiv şi şi-a reziliat contractul! Reacţia jucătorului şi cea a clubului - Antena Sport

Această situație este, fără îndoială, foarte dificilă și de impact pentru mine, dar sunt hotărât să cooperez pe deplin cu organizațiile care reglementează aceste aspecte.

Înțeleg gravitatea problemei și, prin urmare, am decis să reziliez imediat contractul meu cu Universitatea Cluj. Decizia aceasta are ca scop să îmi permită să mă concentrez pe procedurile și formalitățile necesare, asigurându-mă că întregul proces are loc cu transparență și eficiență maxime.

Sunt hotărât să îmi prezint apărarea și justificările, astfel încât această situație să fie rezolvată cât mai repede posibil, permițându-mi revenirea la activitatea profesională.

Apreciez înțelegerea tuturor și mențin speranța și angajamentul de a respecta adevărul, pe care îl consider întotdeauna cea mai bună modalitate de a rezolva orice problemă. Cu sinceritate, Hildeberto Pereira (Berto)”, a transmis Hildeberto Pereira, pentru fanatik.ro.

Hildeberto Perreira a fost crescut de Benfica Lisabona

Hildeberto Perreira (28 de ani) fusese adus de U Cluj de la Portimonense în vara acestui an. El venise ca jucător liber de contract.

Internaţional al Capului Verde, Hildeberto Perreira (Berto) a fost crescut de Benfica Lisabona. El a evoluat la echipele U17 şi U19 ale Benficăi, ulterior evoluând şi pentru Benfica B.

Printre echipele la care a mai evoluat în carieră se numără Northampton şi Legia Varşovia. Perreira este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro.