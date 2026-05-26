Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Acesta va fi mneciul de debut al lui Gică Hagi în noul său mandat la naţionala noastră.
Înainte de dubla cu Georgia şi Ţara Galilor, Simona Halep a avut un mesaj special pentru Gică Hagi, cel care i-a fost unul dintre modelele carierei.
Simona Halep, mesaj pentru Gică Hagi
“L-am felicitat şi i-am urat de bine, pentru că presiunea e mare, aşteptările sunt foarte mari. Mi se pare un challenge foarte, foarte mare.
Dar sunt convinsă că pasiunea lui o să îl ajute să ajungă acolo unde îşi doreşte”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ce promisiune i-a făcut Gică Hagi lui Florinel Coman
Cu Gică Hagi la echipa naţională, Florinel Coman s-a bucurat de o nouă convocare. Atacantul a cunoscut fotbalul mare la Viitorul, acolo unde “Regele” i-a fost antrenor. Acum, Coman spune că Hagi i-a spus că este în calculele lui şi speră să fie iar titular sub “tricolor”.
“Sunt bine, sunt ok, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul.
(n. red – Ești entuziasmat să lucrezi din nou cu el?) Da, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Coman pentru Antena Sport.
