Home | Tenis | Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”
EXCLUSIV

Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”

Dan Roșu Publicat: 26 mai 2026, 13:23

Comentarii
Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: Pasiunea lui o să îl ajute

Simona Halep, într-o conferinţă de presă - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Acesta va fi mneciul de debut al lui Gică Hagi în noul său mandat la naţionala noastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de dubla cu Georgia şi Ţara Galilor, Simona Halep a avut un mesaj special pentru Gică Hagi, cel care i-a fost unul dintre modelele carierei.

Simona Halep, mesaj pentru Gică Hagi

“L-am felicitat şi i-am urat de bine, pentru că presiunea e mare, aşteptările sunt foarte mari. Mi se pare un challenge foarte, foarte mare.

Dar sunt convinsă că pasiunea lui o să îl ajute să ajungă acolo unde îşi doreşte”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ce promisiune i-a făcut Gică Hagi lui Florinel Coman

Cu Gică Hagi la echipa naţională, Florinel Coman s-a bucurat de o nouă convocare. Atacantul a cunoscut fotbalul mare la Viitorul, acolo unde “Regele” i-a fost antrenor. Acum, Coman spune că Hagi i-a spus că este în calculele lui şi speră să fie iar titular sub “tricolor”.

Reclamă
Reclamă

“Sunt bine, sunt ok, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul.

(n. red – Ești entuziasmat să lucrezi din nou cu el?) Da, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Coman pentru Antena Sport.

Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANMCod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Observator
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas șocată
Fanatik.ro
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas șocată
14:14

Au apărut imaginile! Momentul în care patronul din Premier League a început bătaie în tribune. Video
14:07

“Cutremur” la FCSB. Marius Baciu, gata să plece dacă pierde barajul cu Dinamo
13:55

Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare
13:49

“Am discutat deja cu Dan Şucu”. Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid: “Gata de luptă”
13:47

Decizie de ultim moment luată de Dinamo după sold-out-ul cu FCSB
13:22

A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total