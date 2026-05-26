Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Acesta va fi mneciul de debut al lui Gică Hagi în noul său mandat la naţionala noastră.

Înainte de dubla cu Georgia şi Ţara Galilor, Simona Halep a avut un mesaj special pentru Gică Hagi, cel care i-a fost unul dintre modelele carierei.

“L-am felicitat şi i-am urat de bine, pentru că presiunea e mare, aşteptările sunt foarte mari. Mi se pare un challenge foarte, foarte mare.

Dar sunt convinsă că pasiunea lui o să îl ajute să ajungă acolo unde îşi doreşte”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ce promisiune i-a făcut Gică Hagi lui Florinel Coman

Cu Gică Hagi la echipa naţională, Florinel Coman s-a bucurat de o nouă convocare. Atacantul a cunoscut fotbalul mare la Viitorul, acolo unde “Regele” i-a fost antrenor. Acum, Coman spune că Hagi i-a spus că este în calculele lui şi speră să fie iar titular sub “tricolor”.