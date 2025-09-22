Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: "Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid". Ce sfat i-a dat - Antena Sport

Închide meniul
22 septembrie 2025, 11:06

Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid. Ce sfat i-a dat

Alex Dobre și Marius Șumudică / Colaj Profimedia

Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, l-a criticat pe Alex Dobre, după scandalul din Giulești de duminică seară. FC Hermannstadt s-a impus cu 2-1, iar Alex Dobre a fost înjurat de suporteri, atunci când s-a dus în peluză să discute cu aceștia.

Șumudică i-a atras atenția lui Alex Dobre că nu ar trebui să intre într-un război cu fanii Rapidului, deoarece nu va avea niciodată câștig de cauză.

Marius Șumudică, mesaj pentru Dobre, după scandalul din Giulești: “Să rămână același băiat umil”

Mai mult, el a avut și un sfat pentru Alex Dobre și îi cere fotbalistului de 27 de ani să rămână umil și muncitor și să își aducă aminte că fără Rapid nu ar fi ajuns la echipa națională:

“Dobre nu ar fi ajuns la naţională dacă nu era Rapid. Ar fi trebuit să evite acest moment. Şi eu am fost înjurat de fanii Rapidului şi sunt mai rapidist decât el. Nu poţi câştiga lupta cu poporul, cu publicul.

Sfatul meu pentru Dobre e să rămână acelaşi care a fost până acum. Să rămână acelaşi băiat umil, muncitor, pe care Rapid l-a propulsat la echipa naţională.

Eu îl cunosc pe Dobre, știu cât de profesionist este. Știu că inteligența pe care o are îl va ajuta să se concentreze numai la fotbal”, a declarat Marius Șumudică, la fanatik.ro.

