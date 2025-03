Marius Şumudică i-a dat replica lui Elias Charalambous! Antrenorul de la Rapid, şocat: "Nu fac jocuri murdare! Să terminăm cu prostiile" - Antena Sport

Marius Şumudică şi Elias Charalambous, înaintea unui meci / Hepta Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a dezvăluit ce i-a spus lui Elias Charalambous, la finalul derby-ului cu FCSB. Cele două formaţii au făcut spectacol pe Arena Naţională, în meciul care s-a încheiat la egalitate, scor 3-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Formaţia roş-albastră a pierdut primul loc în Liga 1 după acest rezultat şi se află la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, la un punct în spatele celor de la CFR Cluj. Marius Şumudică, uimit de ce a auzit după FCSB – Rapid 3-3: „Nu există aşa ceva! Cum să spun că joc pentru o echipă?” Marius Şumudică a făcut lumină în ceea ce priveşte discuţia cu Elias Charalambous, de la finalul meciului. Antrenorul Rapidului susţine că i-a spus cipriotului doar că FCSB a pierdut două puncte în lupta pentru titlu şi că nu se pune problema ca echipa sa să joace pentru o rivală din Liga 1: „Felicitări, baftă în continuare! Asta i-am spus, că au pierdut două puncte în lupta pentru campionat. Dar niciodată că joc pentru CFR, Craiova. Pentru cine să joc? Şumudică nu face jocuri murdare. Să terminăm cu aceste lucruri. Când nu reuşeşti să câştigi, nu trebuie să îţi cauţi alibiuri. Nu există aşa ceva. Cum să spun că joc pentru o echipă? Dacă CFR pierde următoarele două etape, ce să le fac eu? Să terminăm cu prostiile astea”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro. Reclamă

Reclamă

Marius Şumudică i-a acuzat pe fanii FCSB-ului de rasism, după remiza cu Rapid

Marius Şumudică a avut însă un discurs extrem de dur la adresa fanilor prezenţi pe Arena Naţională care au susţinut FCSB. La finalul meciului, antrenorul Rapidului i-a acuzat pe fanii roş-albaştrilor de rasism şi a cerut să se ia măsuri din partea Federaţiei Române de Fotbal. În timpul partidei, a vrut să scoată echipa de pe teren.

De asemenea, el i-a acuzat pe cei de la FCSB şi de faptul că au avut un om în tribune care i-a înjurat pe jucătorii Rapidului „ca un birjar”:

„Am vrut să opresc meciul. Nu e normal să existe ură de rasă. Am încercat să scot echipa de pe teren. Nu mi se pare normal. Există injurii, am acceptat şi nu am reacţionat. Nici nu m-a interesat, duc. Vin din galerie şi sunt învăţat, dar să ajungi ca un stadion întreg să cânte aşa ceva este rasism. Federaţia, sau nu ştiu ce organizaţie, ar trebui să se autosizeze şi să ia măsuri.

Reclamă