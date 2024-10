Marius Şumudică, primele explicaţii despre scandalul cu Elias Charalambous: "I-am făcut un semn". Ce a spus după FCSB - Rapid 0-0 - Antena Sport

Marius Şumudică a venit cu primele explicaţii despre scandalul cu Elias Charalambous, după derby-ul FCSB – Rapid, scor 0-0, din etapa a 14-a a Ligii 1. Antrenorul Rapidului a tras concluziile la finalul disputei de pe Arena Naţională.

Şumudică a izbucnit chiar după fluierul final, când l-a văzut pe Elias Charalambous că se duce la vestiare fără să-l salute. Antrenorul Rapidului i-a cerut explicaţii şi s-a calmat cu greu.

Marius Şumudică, primele explicaţii despre scandalul cu Elias Charalambous

„Am întâlnit o echipă foarte bună şi ţin să îi felicit. Ştiam ce mă aşteaptă, au jucători de calitate. Am pregătit meciul cât să nu avem probleme tactic. Ei nu au avut ocazii decât din afara careului. Nicio ocazie clară, nu şi-au creat absolut nimic.

Ţin să îmi felicit jucătorii, de când am schimbat sistemul nu primim gol. FCSB este campioana ţării, din punct de vedere tactic ne-am închis foarte bine. Şi noi am avut nişte ocazii de a marca, cred că este un scor echitabil. Mă bucur că au fost foarte mulţi fani la stadion. Ţin să felicit galeria Rapidului, nu-i uşor să faci faţă unor gazde.

Am pregătit meciul şi în funcţie de adversar. M-am uitat foarte mult, am analizat, am încercat să îl blocăm pe Olaru. Din punctul ăsta de vedere ne-am achitat de sarcini. Mă aşteptam la mai mult din punct de vedere ofensiv.