Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: "E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?" - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.

Incidentul nu a fost un subiect doar pentru presa din România și a devenit viral în mai multe țări, iar jurnaliștii iberici de la Marca au abordat și ei ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului.

Marca titrează: “Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?”

Momentele care au generat controverse la tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României nu au devenit un punct de interes doar pentru români, ci și pentru presa din Spania. Unul dintre cele mai mari cotidiane de sport din țara iberică, Marca, a abordat subiectul și i-a oferit materialului următorul titlu: “Scandalul tragerii la sorți din Cupa României: Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?“.

Ce s-a întâmplat mai exact? În momentul tragerii la sorți, din urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început.

Episodul stângaci a atras atenția și a generat multe suspiciuni despre care vorbesc și jurnaliști de la Marca. Ibericii s-au raportat la gestul lui Bodescu drept “mâna inocentă”.