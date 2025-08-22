Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: "E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?" - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.
Incidentul nu a fost un subiect doar pentru presa din România și a devenit viral în mai multe țări, iar jurnaliștii iberici de la Marca au abordat și ei ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului.
Marca titrează: “Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?”
Momentele care au generat controverse la tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României nu au devenit un punct de interes doar pentru români, ci și pentru presa din Spania. Unul dintre cele mai mari cotidiane de sport din țara iberică, Marca, a abordat subiectul și i-a oferit materialului următorul titlu: “Scandalul tragerii la sorți din Cupa României: Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?“.
Ce s-a întâmplat mai exact? În momentul tragerii la sorți, din urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început.
Episodul stângaci a atras atenția și a generat multe suspiciuni despre care vorbesc și jurnaliști de la Marca. Ibericii s-au raportat la gestul lui Bodescu drept “mâna inocentă”.
“Transmisiunea tragerii la sorți din Cupa României a atras multe întrebări legate de transparența ei, prin prisma manevrările suspecte ale așa-zisei «mâini inocente». Imaginile arată gesturi și decizii care au atras suspiciuni, iar acum mulți se întreabă dacă a fost cu adevărat un proces arbitrar sau dacă e vorba de vreo manipulare. Videoclipul s-a viralizat rapid și a devenit un subiect de dezbatere în social media“.
Comunicatul emis de FRF după scandalul de la tragerea la sorți
“Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.
Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.