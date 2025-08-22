Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: "E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: “E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?”

Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: “E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?”

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 13:54

Comentarii
Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?

Momentul controversat de la tragerea la sorți / YouTube FRF TV

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Incidentul nu a fost un subiect doar pentru presa din România și a devenit viral în mai multe țări, iar jurnaliștii iberici de la Marca au abordat și ei ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului.

Marca titrează: “Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?”

Momentele care au generat controverse la tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României nu au devenit un punct de interes doar pentru români, ci și pentru presa din Spania. Unul dintre cele mai mari cotidiane de sport din țara iberică, Marca, a abordat subiectul și i-a oferit materialului următorul titlu: “Scandalul tragerii la sorți din Cupa României: Este «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?“.

Ce s-a întâmplat mai exact? În momentul tragerii la sorți, din urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început.

Episodul stângaci a atras atenția și a generat multe suspiciuni despre care vorbesc și jurnaliști de la Marca. Ibericii s-au raportat la gestul lui Bodescu drept “mâna inocentă”.

Reclamă
Reclamă

Transmisiunea tragerii la sorți din Cupa României a atras multe întrebări legate de transparența ei, prin prisma manevrările suspecte ale așa-zisei «mâini inocente». Imaginile arată gesturi și decizii care au atras suspiciuni, iar acum mulți se întreabă dacă a fost cu adevărat un proces arbitrar sau dacă e vorba de vreo manipulare. Videoclipul s-a viralizat rapid și a devenit un subiect de dezbatere în social media“.

Comunicatul emis de FRF după scandalul de la tragerea la sorți

Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingeaTânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
Reclamă

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări“, a fost comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Fetiţa, martoră la crima din Craiova, a fost găsită ţinându-şi mama de mână. Ultimele cuvinte ale femeii
Observator
Fetiţa, martoră la crima din Craiova, a fost găsită ţinându-şi mama de mână. Ultimele cuvinte ale femeii
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
13:53
Lovitură pentru Ianis Hagi! Anunţul lui Mircea Lucescu: “Imposibil! Nu pot să convoc un jucător fără echipă”
13:35
OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93
13:24
Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal
13:12
VIDEOSituaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital
12:56
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
12:50
EXCLUSIVAgentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! “E dorit de multe cluburi”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 3 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 4 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2! 5 Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!” 6 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”