Lovitură pentru Ianis Hagi! Anunţul lui Mircea Lucescu: "Imposibil! Nu pot să convoc un jucător fără echipă" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a venit cu o veste proastă pentru Ianis Hagi. Internaţionalul român, în continuare liber de contract, după despărţirea de Rangers, riscă să nu fie convocat la echipa naţională, pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru.
Situaţia în care se află Ianis Hagi îi dă mari bătăi de cap şi selecţionerului, care a declarat că nu îl poate convoca pe Ianis Hagi la echipa naţională a României, în condiţiile în care acesta nu are echipă. Meciul amical al României cu Canada se joacă pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Mircea Lucescu nu îl va convoca pe Ianis Hagi la naţionala României: “Nici nu ştim unde să facem convocarea”
Mircea Lucescu speră însă că situaţia lui Hagi se va rezolva şi a vorbit şi despre posibilitatea ca acesta să fie alături de coechipierii săi, doar că în acest moment nu se pune problema, în condiţiile în care Ianis nu are echipă:
“(n.r. – Îl veți convoca pe Ianis? Sau e imposibil) Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.
E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea.
Se pare că există șanse să se rezolve situația lui. Există șanse până la final, există o ultimă posibilitate ca el, dacă nu reușește să obțină ceea ce își dorește în această perioadă, în ultimul moment, pentru a nu își pierde pregătirea, să joace 3-4 luni în condiții diverse față de ceea ce își dorea el inițial”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.
Becali nu îi spune “nu” lui Ianis Hagi
Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.
Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.