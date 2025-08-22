Lovitură pentru Ianis Hagi! Anunţul lui Mircea Lucescu: "Imposibil! Nu pot să convoc un jucător fără echipă" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a venit cu o veste proastă pentru Ianis Hagi. Internaţionalul român, în continuare liber de contract, după despărţirea de Rangers, riscă să nu fie convocat la echipa naţională, pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru.

Situaţia în care se află Ianis Hagi îi dă mari bătăi de cap şi selecţionerului, care a declarat că nu îl poate convoca pe Ianis Hagi la echipa naţională a României, în condiţiile în care acesta nu are echipă. Meciul amical al României cu Canada se joacă pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu nu îl va convoca pe Ianis Hagi la naţionala României: “Nici nu ştim unde să facem convocarea”

Mircea Lucescu speră însă că situaţia lui Hagi se va rezolva şi a vorbit şi despre posibilitatea ca acesta să fie alături de coechipierii săi, doar că în acest moment nu se pune problema, în condiţiile în care Ianis nu are echipă:

“(n.r. – Îl veți convoca pe Ianis? Sau e imposibil) Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.

E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea.