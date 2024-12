Marius Şumudică şi-a făcut toate calculele pentru play-off! A ales favorita la titlu între Dinamo şi FCSB: "Are asta în ADN!" - Antena Sport

„Sunt lipsit de noroc, să fiu sincer. Avem acel şut al lui Boupendza care se duce în bară, şutul lui Petrila deviat puţin trece pe lângă poartă. La mine dacă se întâmplau lucrurile astea sărea direct în poartă. Dacă îmi aduc aminte ce s-a întâmplat la Sepsi… să vină mingea în bară, în cap, am crezut că joacă diri-diri, că dau ăia la bară. Din punctul ăsta de vedere, eu nu am avut pic de noroc. Eu nu am câştigat niciun meci cu noroc. Poate o să-şi întoarcă faţa Dumnezeu şi către noi, cum au alţii noroc poate va veni şi la noi.

Le-am făcut o promisiune fanilor rapidişti că voi încerca să câştig Cupa şi că îi voi duce în play-off. Asta e promisiunea mea, asta am spus eu. Încerc să îi duc în play-off şi dacă nu îi voi duce în play-off va fi un eşec pentru mine, dar eu cred că îi voi duce în eşec… în eşec, ferească Dumnezeu (n.r. bate în masă)… în play-off. Cred că avem şanse, de ce nu, la Cupă. Voi încerca să aduc Cupa în Giuleşti.

M-am uitat la trei jucători de la Genoa şi cred că cel puţin doi îi vom aduce. Sunt peste nivelul României, dacă sunt acolo în Serie A. Îi veţi vedea probabil la pregătire în Dubai, eu aşa sper. (Reporter: Şi invers, de la Rapid la Genoa?) Nu se pune problema în momentul de faţă„, a mai spus antrenorul Rapidului.

În clasament, Dinamo are 36 de puncte şi încheie anul pe locul secund, în timp ce Rapid se află pe locul 8, cu 29 de puncte.

Dennis Politic, convins că Dinamo poate deveni campioana Ligii 1

Gruparea din Ştefan cel Mare nu a mai câştigat titlul din 2007. Chiar şi aşa, Politic a lansat o ironie la adresa rivalelor: „Suntem favoriţi în majoritatea meciurilor!”.

Numai U Cluj are o defensivă mai bună decât Dinamo în această ediţie de campionat. „Câinii” au încasat 19 goluri, tot atâtea câte a primit şi Rapid.

„Suntem oarecum mulţumiţi, având în vedere că teminăm pe locul 2. Suntem acolo, în playoff. Suntem echipa care merita victoria, am avut ocaziile mai mari. Am avut nişte şanse pe care mi le-am creat singur. Nu au intrat nici la mine, nici la colegii meci.

S-a terminat 0-0, dar a fost un meci frumos. Din ce spunea arbitrul, iniţial i-a dat lui Costin, după i-a dat lui Opruţ că a împins. Cred că nu merita pentru o împingere să fie eliminat. Când ne vom întoarce la anul, dacă intrăm în play-off, ne gândim la titlu. Avem şanse reale. Cred că am surprins pe mulţi şi am jucat cel mai frumos fotbal. Cred că suntem favoriţi în majoritatea meciurilor.

Pe plan profesional, vreau să devin din ce în ce mai bun. Să îmi ajut echipa să mă bat la titlu. Şi la naţională, de ea era să uit. Eu vrea să fac tot ce ţine de mine să fiu profesionist„, a spus Dennis Politic la digisport.ro.