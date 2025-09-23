Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: "E un semn de întrebare" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: "E un semn de întrebare"

Liga 1

Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: “E un semn de întrebare”

Publicat: 23 septembrie 2025, 15:39

Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: E un semn de întrebare

Marius Şumudică - Sport Pictures

Marius Şumudică a identificat marea problemă de la Dinamo, după remiza cu Farul, scor 1-1, din etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul a subliniat jocul modest al “câinilor” din repriza a doua, atunci când constănţenii au reuşit să egaleze prin Romalho.

“Şumi” a ridicat un semn de întrebare în privinţa schimbărilor puţine pe care le efectuează Zeljko Kopic, pe parcursul partidelor. În meciul cu Farul, croatul a schimbat doar trei jucători: Perica, Kyriakou şi Caragea au fost trimişi pe teren în repriza secundă, Armstrong, Milanov şi Musi fiind trecuţi pe banca de rezerve.

Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo

Marius Şumudică este de părere că Dinamo nu are suficiente soluţii pe banca de rezerve. “Şumi” a ridicat un semn de întrebare şi în privinţa pregătirii fizice a elevilor lui Zeljko Kopic, ţinând cont de jocul modest din repriza secundă a meciului cu Farul.

“O surpriză neplăcută a doua repriză. În prima repriză au jucat bine. Dar e o echipă care pleacă cu iniţiativă, nu e echipă de contraatac. Zicu riscă şi joacă cu Vînă fundaş dreapta. Farul împinge liniile, nu-i lasă să construiască.

Dinamo are probleme. Nu au mai găsit drumul spre gol, se putea întoarce rezultatul. E un semn de întrebare cu numărul mic de schimbări, ai probleme cu banca, nu-i dau încrederea necesară antrenorului. Din nou un semn de întrebare în privinţa fizicului, Farul a fost peste în a doua repriză. Dinamo nu e echipă să iasă cu minge lungă, dar n-am înţeles a doua repriză.

Îl introduci pe Perica, Karamoko în bandă stângă. Dacă vrei să forţezi puţin, îl laşi pe Karamoko unde-i e locul. Consider că Dinamo, în contextul rezultatelor, vrei să forţezi victoria, rămâi cu Karamoko unde-i e locul“, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
